Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники​ - 21.03.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники​
Россиянам за сбор занесенных в Красную книгу подснежников может грозить штраф до миллиона рублей или даже срок до четырех лет, сообщил РИА Новости член комиссии | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T03:41+0300
2026-03-21T06:29+0300
общество
бизнес
экономика
рф
03:41 21.03.2026 (обновлено: 06:29 21.03.2026)
 
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники​

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россиянам за сбор занесенных в Красную книгу подснежников может грозить штраф до миллиона рублей или даже срок до четырех лет, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Штраф для граждан (согласно статье об уничтожении находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ - ред.) составляет от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей", - рассказал Машаров.
Эксперт отметил, что подснежники признаны редкими объектами растительного мира, находящимися под угрозой исчезновения. По его словам, деятельность, ведущая к сокращению численности таких растений, запрещается в соответствии с законодательством РФ.
"Гражданину, уничтожившему краснокнижное растение, может быть предъявлен иск о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде", - добавил Машаров.
Член ОП РФ также подчеркнул, что за сорванные подснежники в ряде случаев гражданам может грозить уголовная ответственность.
"Если сбор был умышленным, либо уничтожено особо ценное растение; если правонарушение совершено на территории национального парка, заповедника или иной особо охраняемой природной территории. В таких случаях наказание может достигать лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона миллиона рублей", - добавил Машаров.
 
