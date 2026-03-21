Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники​

2026-03-21T03:41+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россиянам за сбор занесенных в Красную книгу подснежников может грозить штраф до миллиона рублей или даже срок до четырех лет, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Штраф для граждан (согласно статье об уничтожении находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ - ред.) составляет от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей", - рассказал Машаров. Эксперт отметил, что подснежники признаны редкими объектами растительного мира, находящимися под угрозой исчезновения. По его словам, деятельность, ведущая к сокращению численности таких растений, запрещается в соответствии с законодательством РФ. "Гражданину, уничтожившему краснокнижное растение, может быть предъявлен иск о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде", - добавил Машаров. Член ОП РФ также подчеркнул, что за сорванные подснежники в ряде случаев гражданам может грозить уголовная ответственность. "Если сбор был умышленным, либо уничтожено особо ценное растение; если правонарушение совершено на территории национального парка, заповедника или иной особо охраняемой природной территории. В таких случаях наказание может достигать лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона миллиона рублей", - добавил Машаров.

