"Мы прорвем". Орбан жестко высказался об Украине
"Мы прорвем". Орбан жестко высказался об Украине - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Мы прорвем". Орбан жестко высказался об Украине
Венгрия намерена выдержать давление со стороны Киева и Брюсселя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T23:27+0300
2026-03-21T23:27+0300
2026-03-21T23:27+0300
газ
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
брюссель
йоханн вадефуль
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Венгрия намерена выдержать давление со стороны Киева и Брюсселя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X."Давление из Брюсселя. Давление из Киева. Венгрия стоит на своем. Мы отразили один удар в Брюсселе. Теперь мы прорвем украинскую нефтяную блокаду", — подчеркнул он.Орбан добавил, что венгерские патриоты добьются успеха в этом противостоянии.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль угрожал Будапешту из-за отказа снять блокировку с кредита Украине на 90 миллиардов евро на фоне нефтяной блокады со стороны Киева.Украина 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через свою территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения. В ответ Венгрия остановила поставки дизеля на Украину, а затем заблокировала кредит Киеву на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из России — это стало реакцией на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба".
венгрия
киев
брюссель
2026
газ, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, брюссель, йоханн вадефуль
Газ, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Брюссель, Йоханн Вадефуль
"Мы прорвем". Орбан жестко высказался об Украине
Орбан заявил о готовности Венгрии противостоять давлению Киева и ЕС