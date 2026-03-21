"Мы прорвем". Орбан жестко высказался об Украине - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Мы прорвем". Орбан жестко высказался об Украине - 21.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия намерена выдержать давление со стороны Киева и Брюсселя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X. | 21.03.2026, ПРАЙМ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Венгрия намерена выдержать давление со стороны Киева и Брюсселя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X.
"Давление из Брюсселя. Давление из Киева. Венгрия стоит на своем. Мы отразили один удар в Брюсселе. Теперь мы прорвем украинскую нефтяную блокаду", — подчеркнул он.
Орбан добавил, что венгерские патриоты добьются успеха в этом противостоянии.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль угрожал Будапешту из-за отказа снять блокировку с кредита Украине на 90 миллиардов евро на фоне нефтяной блокады со стороны Киева.
Украина 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через свою территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения. В ответ Венгрия остановила поставки дизеля на Украину, а затем заблокировала кредит Киеву на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из России — это стало реакцией на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба".
