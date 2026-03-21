Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года
Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года - 21.03.2026, ПРАЙМ
Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года
Самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине года будет июль, а наименее выгодным - ноябрь, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T11:09+0300
2026-03-21T11:09+0300
2026-03-21T11:09+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине года будет июль, а наименее выгодным - ноябрь, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. "Если рассматривать месяцы второй половины 2026 года с точки зрения суммы отпускных, то самым выгодным будет июль, немного хуже - сентябрь, октябрь и декабрь, а самый невыгодный месяц - ноябрь", - сказал юрист. Это актуально для тех, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели и получает оклад, и касается только 2026 года. По закону, наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. При этом в разных месяцах года - разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть ли в месяце дополнительные выходные). Таким образом, если работник, к примеру, получает оклад в 100 тысяч рублей в месяц, то он получит эту сумму и в ноябре за 20 рабочих дней, и в июле за 23 дня. При этом стоимость одного дня работы будет разной за счет разного количества рабочих дней в месяце. Чем выше размер оклада, тем больше будет эта разница. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце. Отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам: исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения "выгодности" использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, - выгодно использовать отпуск. Исходя из этого, самым выгодным месяцем второй половины 2026 года для использования отпуска является июль (23 рабочих дня), немного хуже сентябрь, октябрь и декабрь (22 рабочих дня), а самым невыгодным - ноябрь (20 рабочих дней).
бизнес, общество , superjob
Бизнес, Общество , SuperJob
Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года
Юрист Южалин: самым выгодным месяцем для отпуска будет июль
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине года будет июль, а наименее выгодным - ноябрь, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
"Если рассматривать месяцы второй половины 2026 года с точки зрения суммы отпускных, то самым выгодным будет июль, немного хуже - сентябрь, октябрь и декабрь, а самый невыгодный месяц - ноябрь", - сказал юрист. Это актуально для тех, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели и получает оклад, и касается только 2026 года.
По закону, наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. При этом в разных месяцах года - разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть ли в месяце дополнительные выходные). Таким образом, если работник, к примеру, получает оклад в 100 тысяч рублей в месяц, то он получит эту сумму и в ноябре за 20 рабочих дней, и в июле за 23 дня.
При этом стоимость одного дня работы будет разной за счет разного количества рабочих дней в месяце. Чем выше размер оклада, тем больше будет эта разница. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце.
Отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам: исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения "выгодности" использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, - выгодно использовать отпуск.
Исходя из этого, самым выгодным месяцем второй половины 2026 года для использования отпуска является июль (23 рабочих дня), немного хуже сентябрь, октябрь и декабрь (22 рабочих дня), а самым невыгодным - ноябрь (20 рабочих дней).