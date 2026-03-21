Пентагон подготовил планы размещения наземных войск в Иране, пишут СМИ
Пентагон подготовил планы размещения наземных войск в Иране, пишут СМИ - 21.03.2026, ПРАЙМ
Пентагон подготовил планы размещения наземных войск в Иране, пишут СМИ
Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T00:01+0300
2026-03-21T00:01+0300
2026-03-21T02:30+0300
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный спектр военных сценариев в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники. "Представители Пентагона провели детальную подготовку к развертыванию наземных войск США в Иране... Высшее военное командование представило конкретные запросы, направленные на подготовку к такому варианту развития событий, пока президент Трамп взвешивает дальнейшие шаги в рамках конфликта с Ираном", - пишет телеканал. Трамп в настоящее время рассматривает возможность размещения сухопутных войск в регионе, однако условия, при которых он может отдать приказ о начале наземной операции против Ирана, остаются неопределенными, отмечает телеканал. В рамках оперативного планирования задействованы силы глобального реагирования армии США и экспедиционные отряды морской пехоты, говорится в публикации. Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете в четверг, Трамп опроверг планы по размещению сухопутных войск в Иране, однако при этом подчеркнул, что даже в случае принятия такого решения он не стал бы разглашать его публично. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
иран
сша
ближний восток
мировая экономика, иран, сша, ближний восток, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп
Пентагон подготовил планы размещения наземных войск в Иране, пишут СМИ
CBS News: Пентагон готовит план наземной операции в Иране по поручению Трампа
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный спектр военных сценариев в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.
"Представители Пентагона провели детальную подготовку к развертыванию наземных войск США в Иране... Высшее военное командование представило конкретные запросы, направленные на подготовку к такому варианту развития событий, пока президент Трамп взвешивает дальнейшие шаги в рамках конфликта с Ираном", - пишет телеканал.
Трамп в настоящее время рассматривает возможность размещения сухопутных войск в регионе, однако условия, при которых он может отдать приказ о начале наземной операции против Ирана, остаются неопределенными, отмечает телеканал.
В рамках оперативного планирования задействованы силы глобального реагирования армии США и экспедиционные отряды морской пехоты, говорится в публикации.
Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете в четверг, Трамп опроверг планы по размещению сухопутных войск в Иране, однако при этом подчеркнул, что даже в случае принятия такого решения он не стал бы разглашать его публично.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.