В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полет

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска сняты, сообщила Росавиация. | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T09:44+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих двух аэропортах. "Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

