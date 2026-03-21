Иран возобновил поставки газа в Ирак, заявили в министерстве энергетики
2026-03-21T15:50+0300
ДОХА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран возобновил поставки газа в Ирак в объеме пяти миллионов кубометров в день после того, как они были прерваны из-за ударов по газовой инфраструктуре Ирана, сообщил в субботу пресс-секретарь министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса. "Сегодня поставки иранского газа в Ирак возобновились в объеме пяти миллионов кубометров. Объемы постепенно восстанавливаются для укрепления национальной энергосистемы и увеличения эксплуатационных мощностей электростанций", - сказал он. Он отметил, что электростанции в Ираке пострадали от временной остановки поставок иранского газа, что побудило министерство принять альтернативные меры, используя внутренние поставки газа для питания некоторых электростанций, а также переведя часть из них на дизель.
Мусса: Тегеран возобновил поставки газа в Ирак в объеме пяти млн кубометров в день
