https://1prime.ru/20260321/postavki-868519534.html

Иран возобновил поставки газа в Ирак, заявили в министерстве энергетики

Иран возобновил поставки газа в Ирак, заявили в министерстве энергетики - 21.03.2026, ПРАЙМ

Иран возобновил поставки газа в Ирак, заявили в министерстве энергетики

Иран возобновил поставки газа в Ирак в объеме пяти миллионов кубометров в день после того, как они были прерваны из-за ударов по газовой инфраструктуре Ирана,... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T15:50+0300

2026-03-21T15:50+0300

2026-03-21T15:50+0300

энергетика

газ

ирак

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/16/834881693_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9ad58c8c7c40b04465a09083e80e990d.jpg

ДОХА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран возобновил поставки газа в Ирак в объеме пяти миллионов кубометров в день после того, как они были прерваны из-за ударов по газовой инфраструктуре Ирана, сообщил в субботу пресс-секретарь министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса. "Сегодня поставки иранского газа в Ирак возобновились в объеме пяти миллионов кубометров. Объемы постепенно восстанавливаются для укрепления национальной энергосистемы и увеличения эксплуатационных мощностей электростанций", - сказал он. Он отметил, что электростанции в Ираке пострадали от временной остановки поставок иранского газа, что побудило министерство принять альтернативные меры, используя внутренние поставки газа для питания некоторых электростанций, а также переведя часть из них на дизель.

ирак

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, ирак, иран