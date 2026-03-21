Атака Киева на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявила Венгрия - 21.03.2026, ПРАЙМ
Атака Киева на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявила Венгрия
2026-03-21T17:40+0300
Офис Орбана: атака Украины на "Турецкий поток" станет нападением на страну НАТО

Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Атака Киева на газопровод "Турецкий поток" на территории Турции будет расцениваться как нападение на страну НАТО, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Если бы на турецкой территории было совершено нападение на трубопровод "Турецкий поток", это было бы расценено как нападение на страну НАТО. Но у нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что Украина готова в любой момент поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы, даже военными средствами", - сказал Гуйяш, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал быть готовыми к тому, что "Украина в ближайшие недели со всей силой будет атаковать газопровод "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок природного газа в Венгрию", чтобы полностью нарушить энергоснабжение Венгрии.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого потока" и "Голубого потока". По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине. "Газпром" заявлял, что за две недели с 24 февраля объекты инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока" на юге России подверглись атакам 12 раз. Позднее компания заявила о новых атаках на объекты критически важной инфраструктуры этих газопроводов.
