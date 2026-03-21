Атака Киева на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявила Венгрия

Атака Киева на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявила Венгрия - 21.03.2026, ПРАЙМ

Атака Киева на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявила Венгрия

Атака Киева на газопровод "Турецкий поток" на территории Турции будет расцениваться как нападение на страну НАТО, заявил глава администрации премьер-министра... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T17:40+0300

2026-03-21T17:40+0300

2026-03-21T17:40+0300

БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Атака Киева на газопровод "Турецкий поток" на территории Турции будет расцениваться как нападение на страну НАТО, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Если бы на турецкой территории было совершено нападение на трубопровод "Турецкий поток", это было бы расценено как нападение на страну НАТО. Но у нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что Украина готова в любой момент поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы, даже военными средствами", - сказал Гуйяш, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал быть готовыми к тому, что "Украина в ближайшие недели со всей силой будет атаковать газопровод "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок природного газа в Венгрию", чтобы полностью нарушить энергоснабжение Венгрии. Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого потока" и "Голубого потока". По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине. "Газпром" заявлял, что за две недели с 24 февраля объекты инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока" на юге России подверглись атакам 12 раз. Позднее компания заявила о новых атаках на объекты критически важной инфраструктуры этих газопроводов.

киев

венгрия

украина

газ, киев, венгрия, украина, владимир путин, петер сийярто, нато, мид, газопровод "турецкий поток", ес, голубой поток