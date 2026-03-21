В Москве пассажиры метро 55 миллионов раз оплатили проезд банковской картой - 21.03.2026, ПРАЙМ
В Москве пассажиры метро 55 миллионов раз оплатили проезд банковской картой
В Москве пассажиры метро 55 миллионов раз оплатили проезд банковской картой
2026-03-21T14:34+0300
бизнес
россия
финансы
москва
14:34 21.03.2026
 
В Москве пассажиры метро 55 миллионов раз оплатили проезд банковской картой

Дептранс Москвы: более 55 млн раз пассажиры метро оплатили проезд картой в январе-феврале

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 55 миллионов раз пассажиры метро Москвы оплатили проезд банковской картой в январе-феврале, сообщает столичный департамент транспорта.
"За январь-февраль 2026 года пассажиры метро и МЦК воспользовались таким способом оплаты более 55 миллионов раз. Это на 12% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в канале дептранса на платформе Max.
Отмечается, что каждый из более 4 тысяч турникетов метро и МЦК принимает банковские карты. Кроме того, можно привязать банковскую карту к приложению "Метро Москвы", чтобы отслеживать историю поездок и при необходимости быстро вывести карту из стоп-листа.
 
