В Москве пассажиры метро 55 миллионов раз оплатили проезд банковской картой

Более 55 миллионов раз пассажиры метро Москвы оплатили проезд банковской картой в январе-феврале, сообщает столичный департамент транспорта.

2026-03-21T14:34+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 55 миллионов раз пассажиры метро Москвы оплатили проезд банковской картой в январе-феврале, сообщает столичный департамент транспорта. "За январь-февраль 2026 года пассажиры метро и МЦК воспользовались таким способом оплаты более 55 миллионов раз. Это на 12% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в канале дептранса на платформе Max. Отмечается, что каждый из более 4 тысяч турникетов метро и МЦК принимает банковские карты. Кроме того, можно привязать банковскую карту к приложению "Метро Москвы", чтобы отслеживать историю поездок и при необходимости быстро вывести карту из стоп-листа.

