На Западе сделали громкое заявление о Путине

Глава России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, пишет AntiDiplomatico. "По мнению украинских обозревателей,... | 21.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, пишет AntiDiplomatico. "По мнению украинских обозревателей, лояльных киевскому режиму, на фоне проблем Киева, связанных с поставками противоракетного оружия Украине, Путин, возможно, находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы", — говорится в публикации.В материале отмечается, что санкции с России снимают, она зарабатывает миллиарды долларов на фоне ситуации на Ближнем Востоке. И на этом фоте, Европа сталкивается с энергетическим кризисом и Украина уже не важна из-за этого.Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.

https://1prime.ru/20260320/ukraina-868481227.html

https://1prime.ru/20260313/rossiya-868274747.html

