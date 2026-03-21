На Западе раскрыли, какой сюрприз ждет Путина - 21.03.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, какой сюрприз ждет Путина
14:24 21.03.2026
 
На Западе раскрыли, какой сюрприз ждет Путина

Daily Express: Путин выиграет от дефицита оружия из-за атаки США в Иран

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится на Украине, пишет Daily Express.

"Украину, по сути, не „отрежут“ (от поставок оружия – Прим. Ред.), но их сроки, скорее всего, сдвинутся, а решения о распределении ресурсов станут более политизированными, и именно такие трения выгодны России", — заявил научный сотрудник Военно-морского колледжа США Джахара Матисек.
В материале отмечается, что Владимир Зеленский уже признал, что Киев сталкивается с нехваткой ракет из-за конфликта в Персидском заливе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
