Названы регионы с самыми высокими зарплатами для сварщиков

2026-03-21T07:48+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты российским сварщикам предлагают в Тверской, Мурманской, Ленинградской, Свердловской и Псковской областях, специалистам в этих регионах предлагают более 180 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" на основании собственных данных (исследование есть в распоряжении РИА Новости). "По данным "Авито Работы", зимой 2026 года сварщики в России могли рассчитывать на среднюю предлагаемую зарплату в 167 132 рублей в месяц, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Согласно материалам, лидером по уровню средней зарплаты стала Тверская область, в которой доход увеличился на 54% в годовом выражении и в зимний период 2026 года специалистам предлагали 211 263 рублей в месяц. Вторым регионом с высокими зарплатами для сварщиков являлась Мурманская область со средней месячной оплатой труда в размере 192 590 рублей, где за год зарплатное предложение со стороны работодателей для специалистов увеличилось на 49%. Третью позицию в рейтинге заняла Ленинградская область, где средний уровень месячной зарплаты составил 186 827 рублей, увеличившись на 41% в годовом выражении. На четвертом месте находилась Свердловская область, где за год рост средней зарплаты для сварщиков составил 68%, а специалисты могли рассчитывать на доход в размере 181 257 тысячи рублей в месяц. Последним регионом в пятерке лидеров по средней предлагаемой зарплате стала Псковская область, где сварщики могли получить 180 454 рублей в месяц. Здесь рост зарплатных предложений составил 52% по сравнению с прошлым годом. Также в число регионов России с самыми высокооплачиваемыми вакансиями для сварщиков зимой 2026 года, где средние предлагаемые зарплаты выросли по сравнению с прошлым годом, вошли такие области, как Нижегородская - 179 732 рубля (+59%), Рязанская - 169 349 рублей (+33%), Тульская - 168 765 рублей (+20%), Ивановская - 166 480 рублей (+53%), Воронежская - 163 452 рубля (+60%). Подчеркивается, что зарплатные предложения были рассчитаны экспертами для начинающих специалистов с опытом работы от одного года до трех лет. Кроме того, уровень дохода сварщиков может варьироваться в зависимости от специфики проекта, уровня квалификации, а также формата занятости: сменный или вахтовый графики. Эксперты отмечают, что российские работодатели увеличили число вакансий для сварщиков на 72% зимой 2026 года. При этом, по словам директора бизнес-направления "Авито Работы" Андрея Кучеренкова, количество резюме специалистов за период январь-февраль 2026 года также увеличилось - на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Сварщики остаются в числе ключевых рабочих специальностей, и рост предлагаемых зарплат здесь во многом связан с расширением промышленных и инфраструктурных проектов в стране. Развиваются машиностроение, энергетика, крупное строительство, и работодатели усиливают конкуренцию за специалистов, которые умеют работать с современным оборудованием и соблюдают высокие стандарты безопасности", - комментирует он. Помимо и так высокого уровня дохода, в регионах с особыми климатическими условиями и сменными форматами занятости условия для сварщиков дополнительно улучшаются еще за счет компенсаций и надбавок, тем самым делая предложения еще привлекательнее, уточняет Кучеренков.

