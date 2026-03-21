https://1prime.ru/20260321/rosselhoznadzor-868511539.html

В Россельхознадзоре рассказали о мерах по локализации очагов пастереллеза

2026-03-21T06:39+0300

общество

сергей данкверт

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868511539.jpg?1774066742

НОВОСИБИРСК, 21 мар – ПРАЙМ. Жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области, где продолжаются изъятия животных, будут завершены в ближайшие дни, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Меры, которые вынуждены были предпринимать, они достаточно жесткие, но они необходимы. Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое-то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее это производство можно будет начинать… В ближайшие дни буквально уже ситуация … будет завершено то, что вынуждены мы делать", - сказал он. Слова Данкверта приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам. Глава Россельхознадзора подчеркнул, что главная задача - сделать ситуацию абсолютно контролируемой. "И она уже контролируемая", - отметил он. "Те меры поддержки, которые субъект, непосредственно губернатор, принял решение, они достаточны для того, чтобы купировать ситуацию", - добавил он. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

