В Россельхознадзоре рассказали о мерах по локализации очагов пастереллеза - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260321/rosselhoznadzor-868511539.html
В Россельхознадзоре рассказали о мерах по локализации очагов пастереллеза
2026-03-21T06:39+0300
2026-03-21T07:19+0300
общество
сергей данкверт
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868511539.jpg?1774066742
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сергей данкверт, россельхознадзор
Общество , Сергей Данкверт, Россельхознадзор
06:39 21.03.2026 (обновлено: 07:19 21.03.2026)
 
В Россельхознадзоре рассказали о мерах по локализации очагов пастереллеза

Данкверт: меры по локализации очагов пастереллеза завершатся в ближайшие дни

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 21 мар – ПРАЙМ. Жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области, где продолжаются изъятия животных, будут завершены в ближайшие дни, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Меры, которые вынуждены были предпринимать, они достаточно жесткие, но они необходимы. Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое-то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее это производство можно будет начинать… В ближайшие дни буквально уже ситуация … будет завершено то, что вынуждены мы делать", - сказал он. Слова Данкверта приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам.
Глава Россельхознадзора подчеркнул, что главная задача - сделать ситуацию абсолютно контролируемой. "И она уже контролируемая", - отметил он.
"Те меры поддержки, которые субъект, непосредственно губернатор, принял решение, они достаточны для того, чтобы купировать ситуацию", - добавил он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.
 
ОбществоСергей ДанквертРоссельхознадзор
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала