https://1prime.ru/20260321/rosselhoznadzor-868511618.html
В Россельхознадзоре объяснили распространение пастереллеза
В Россельхознадзоре объяснили распространение пастереллеза - 21.03.2026, ПРАЙМ
В Россельхознадзоре объяснили распространение пастереллеза
Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T06:42+0300
2026-03-21T06:42+0300
2026-03-21T07:19+0300
экономика
общество
сергей данкверт
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868511618.jpg?1774066758
НОВОСИБИРСК, 21 мар – ПРАЙМ. Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Многие вещи, которые мы связываем с распространением – это все-таки нелегальное перемещение скота", - сказал он. Слова Данкверта приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам. Он пояснил, что в настоящее время ситуация в регионе контролируемая, а жесткие, но необходимые меры по противодействию распространения заболевания завершат в ближайшие дни. "В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно мы будем все работать. А работать это означает, что и контролировать друг друга и, если есть сегодня соседи, которые завозят (скот - ред.) откуда-то без документов, то это угроза для вас, а не для соседей в первую очередь", - сказал он. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сергей данкверт, россельхознадзор
Экономика, Общество , Сергей Данкверт, Россельхознадзор
В Россельхознадзоре объяснили распространение пастереллеза
Данкверт: распространение пастереллеза связано с нелегальным перемещением скота
НОВОСИБИРСК, 21 мар – ПРАЙМ. Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Многие вещи, которые мы связываем с распространением – это все-таки нелегальное перемещение скота", - сказал он. Слова Данкверта приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам.
Он пояснил, что в настоящее время ситуация в регионе контролируемая, а жесткие, но необходимые меры по противодействию распространения заболевания завершат в ближайшие дни.
"В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно мы будем все работать. А работать это означает, что и контролировать друг друга и, если есть сегодня соседи, которые завозят (скот - ред.) откуда-то без документов, то это угроза для вас, а не для соседей в первую очередь", - сказал он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.