В Россельхознадзоре объяснили распространение пастереллеза - 21.03.2026, ПРАЙМ
В Россельхознадзоре объяснили распространение пастереллеза
Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T06:42+0300
2026-03-21T07:19+0300
06:42 21.03.2026 (обновлено: 07:19 21.03.2026)
 
В Россельхознадзоре объяснили распространение пастереллеза

Данкверт: распространение пастереллеза связано с нелегальным перемещением скота

НОВОСИБИРСК, 21 мар – ПРАЙМ. Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Многие вещи, которые мы связываем с распространением – это все-таки нелегальное перемещение скота", - сказал он. Слова Данкверта приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам.
Он пояснил, что в настоящее время ситуация в регионе контролируемая, а жесткие, но необходимые меры по противодействию распространения заболевания завершат в ближайшие дни.
"В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно мы будем все работать. А работать это означает, что и контролировать друг друга и, если есть сегодня соседи, которые завозят (скот - ред.) откуда-то без документов, то это угроза для вас, а не для соседей в первую очередь", - сказал он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.
 
