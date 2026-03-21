В России увеличили необлагаемый размер материальной помощи - 21.03.2026, ПРАЙМ
В России увеличили необлагаемый размер материальной помощи
В России увеличили необлагаемый размер материальной помощи - 21.03.2026, ПРАЙМ
В России увеличили необлагаемый размер материальной помощи
Необлагаемый размер материальной помощи от работодателя сотруднику, у которого родились дети, с 1 января 2026 года установлен в размере 1 миллиона рублей, налог | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T05:17+0300
2026-03-21T05:17+0300
общество
экономика
фнс россии
фнс
05:17 21.03.2026
 
В России увеличили необлагаемый размер материальной помощи

Экономист Голубцова: пособие по рождению ребенка не облагается налогом

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Необлагаемый размер материальной помощи от работодателя сотруднику, у которого родились дети, с 1 января 2026 года установлен в размере 1 миллиона рублей, налог не будет взиматься, если такая помощь получена в течение первого года жизни ребенка, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
"Увеличен с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей необлагаемый размер материальной помощи от работодателя сотруднику, у которого родился ребенок. Если в течение первого года после пополнения в семействе работнику будет оказана такая помощь, она не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) теперь уже в пределах нового внушительного лимита", - отметила экономист.
Меры социальной поддержки работников обычно регламентируются коллективным договором или локальным нормативным актом организации исходя из финансовых возможностей, отметила Голубцова. "Для выплаты материальной помощи в связи с рождением ребенка нужно заявление работника, копия свидетельства о рождении и приказ руководителя организации", - пояснила она.
Выплату могут получить оба родителя. "Помощь может быть оказана в полном объеме каждому родителю, даже если они работают в одной компании", - сказала экономист.
Сумма помощи в 1 миллион рублей, выплаченная в 2026 году, не будет облагаться НДФЛ и в том случае, если ребенок родился в 2025 году и на момент ее получения ему еще не исполнилось года, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) России, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Например, если ребенок родился в июне 2025 года, а материальная помощь в размере 1 млн рублей будет выплачиваться в феврале 2026 года. То есть именно эта сумма не будет облагаться НДФЛ", - отмечает ФНС.
 
