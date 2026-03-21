Россияне стали чаще покупать БАДы - 21.03.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать БАДы
07:18 21.03.2026 (обновлено: 07:38 21.03.2026)
 
Россияне стали чаще покупать БАДы

РИА Новости: россияне стали чаще покупать БАДы и спортивное питание

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Траты россиян на медицинские услуги с декабря 2025 года по февраль текущего года выросли на 32%, а на БАДы и спортивное питание - в 2,5 раза, говорится в исследовании "ЮKassa" для РИА Новости.
"Настоящим драйвером в обороте роста покупок стал сегмент БАДов и спортивного питания: в нем оборот увеличился в 2,5 раза, число покупок - почти вдвое (+92%). Забота о здоровье перестала быть реакцией на болезнь - она превратилась в осознанную стратегию", - выяснили аналитики, изучив зимние траты россиян и сравнили их с прошлогодними.
Более того, выяснилось, что оборот медицинских учреждений вырос на 32%, число оплат - на 7%. Параллельно розничные продажи лекарств прибавили 31% в обороте при росте числа покупок на 9%.
В ходе исследования также обнаружилось, что самым выразительным трендом минувшей зимы стала готовность россиян вкладываться в собственное здоровье, а дополняет картину заботы о теле рост интереса к массажным услугам: оборот в сегменте вырос на 77%, число оплат - на 36%.
 
