Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все начнет разрушаться": на Западе жестко высказались о России из-за Ирана - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Все начнет разрушаться": на Западе жестко высказались о России из-за Ирана
"Все начнет разрушаться": на Западе жестко высказались о России из-за Ирана - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Все начнет разрушаться": на Западе жестко высказались о России из-за Ирана
Вся структура антироссийских санкций, созданная на Западе с 2022 года, ослабевает с каждым днем из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, отметил... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T07:07+0300
2026-03-21T07:07+0300
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Вся структура антироссийских санкций, созданная на Западе с 2022 года, ослабевает с каждым днем из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в беседе с профессором Гленном Диесеном на его YouTube-канале."Все, что касается санкций против России, что мы создавали и пытались навязать с переменным успехом последние четыре года, начнет разрушаться по мере затягивания этого кризиса (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). И речь не о том, чтобы снять санкции на 30 дней, а потом ввести их снова. Если вам приходится снимать санкции — пусть даже на короткое время — вы наносите по ним смертельный удар", — прокомментировал эксперт недавнее смягчение антироссийский санкций из-за последствий эскалации конфликта в Иране.По его словам, многолетние усилия западных стран по ограничению России потерпели неудачу, поскольку не смогли обеспечить безопасность."Сейчас продолжается конфликт на Украине, в котором мы проигрываем. Получилось, что мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем могли бы быть", — признался Меркурис.В результате атак Израиля и США на Иран почти полностью остановилось перемещение судов через Ормузский пролив, что вызвало рост цен на нефть марки Brent до более чем 119 долларов за баррель, что стало максимальным показателем с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент.На прошлой неделе Министерство финансов США позволило осуществлять сделки с российской нефтью и продуктами, отгруженными по состоянию на 12 марта. Это временное разрешение действует до 11 апреля и охватывает сто миллионов баррелей.
запад
ближний восток
иран
запад, ближний восток, мировая экономика, иран
ЗАПАД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мировая экономика, ИРАН
07:07 21.03.2026
 
"Все начнет разрушаться": на Западе жестко высказались о России из-за Ирана

Политолог Меркурис: санкционный режим против РФ рушится из-за кризиса с Ираном

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Вся структура антироссийских санкций, созданная на Западе с 2022 года, ослабевает с каждым днем из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в беседе с профессором Гленном Диесеном на его YouTube-канале.
"Все, что касается санкций против России, что мы создавали и пытались навязать с переменным успехом последние четыре года, начнет разрушаться по мере затягивания этого кризиса (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). И речь не о том, чтобы снять санкции на 30 дней, а потом ввести их снова. Если вам приходится снимать санкции — пусть даже на короткое время — вы наносите по ним смертельный удар", — прокомментировал эксперт недавнее смягчение антироссийский санкций из-за последствий эскалации конфликта в Иране.
По его словам, многолетние усилия западных стран по ограничению России потерпели неудачу, поскольку не смогли обеспечить безопасность.
"Сейчас продолжается конфликт на Украине, в котором мы проигрываем. Получилось, что мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем могли бы быть", — признался Меркурис.
В результате атак Израиля и США на Иран почти полностью остановилось перемещение судов через Ормузский пролив, что вызвало рост цен на нефть марки Brent до более чем 119 долларов за баррель, что стало максимальным показателем с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент.
На прошлой неделе Министерство финансов США позволило осуществлять сделки с российской нефтью и продуктами, отгруженными по состоянию на 12 марта. Это временное разрешение действует до 11 апреля и охватывает сто миллионов баррелей.
 
ЗАПАДБЛИЖНИЙ ВОСТОКМировая экономикаИРАН
 
 
