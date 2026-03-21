https://1prime.ru/20260321/rosstandart-868507938.html

Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на асфальт для дорог

Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на вещества, которые используются при изготовлении асфальта для дорог, выяснило РИА Новости, изучив содержание... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T01:16+0300

2026-03-21T02:32+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868507938.jpg?1774049552

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на вещества, которые используются при изготовлении асфальта для дорог, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. В ведомстве отметили, что обновленные требования помогут улучшить качество дорог в стране. Новые требования вступят в силу в апреле текущего года. Они распространяются на материалы, из которых изготавливают покрытие для автомобильных дорог, мостов и аэродромов. "Предыдущая версия была введена в действие в 2003 году. За 20 лет был накоплен огромный опыт применения полимерно-битумных вяжущих в дорожном строительстве. Использование этих материалов позволяет существенно повысить устойчивость покрытия к образованию колеи в условиях высоких температур и интенсивного движения тяжелого транспорта, а также повысить устойчивость асфальтобетона к температурному растрескиванию при отрицательных температурах", - рассказали в Росстандарте. Так, новый ГОСТ усиливает требования к температуре размягчения материалов - не ниже 45–62 градусов. Помимо этого, динамическая вязкость полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) при температуре 135 градусов не должна превышать 3 паскалей в секунду. Кроме того, эластичность материала при 25 градусах должна составлять не менее 80–85%. Это позволяет покрытию выдерживать циклические нагрузки без разрушения, объяснили в ведомстве. "Именно эти и другие эксплуатационно-технологические параметры ПБВ определяют долговечность служб асфальтобетонных дорожных покрытий, ремонт которых составляет самую большую статью расходов дорожного хозяйства", - отметил ведущий специалист кафедры мировой экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Станислав Мамулат. Как заключили в Росстандарте, реализация требований стандарта позволит повысить надежность дорожных покрытий, увеличить межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог и снизить затраты на их содержание.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росстандарт, рэу им. г.в.плеханова