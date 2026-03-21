Румыния не имеет средств для поддержки роста цен на нефтепродукты
Румыния не имеет средств для поддержки роста цен на нефтепродукты - 21.03.2026, ПРАЙМ
Румыния не имеет средств для поддержки роста цен на нефтепродукты
Правительство Румынии не имеет средств, чтобы обеспечить широкую поддержку в условиях роста цен на нефтепродукты, заявил советник премьер-министра Ионуц... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T19:41+0300
2026-03-21T19:41+0300
2026-03-21T19:41+0300
КИШИНЕВ, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство Румынии не имеет средств, чтобы обеспечить широкую поддержку в условиях роста цен на нефтепродукты, заявил советник премьер-министра Ионуц Думитру. "Когда мы сталкиваемся с очень быстрым и значительным ростом цен на заправках, все обеспокоены и все думают о том, что может сделать государство, чтобы облегчить эту нагрузку, которую испытывает каждый гражданин. Необходимо проанализировать все возможные решения в рамках утвержденного бюджета, но ожидания, что государство сможет значительно снизить цены на заправках для всех, на мой взгляд, не оправдаются, поскольку у нас нет для этого ресурсов", - заявил Думитру журналистам. Он подчеркнул, что уже существующие меры, такие как частичный возврат акцизов для сельского хозяйства и перевозчиков, не могут быть распространены шире. "Мы все знаем, что у нас очень серьезные бюджетные ограничения: в этом году нам необходимо сократить бюджетный дефицит до 6,2% ВВП. Поэтому любая мера, которую мы можем обсуждать в данный момент, должна учитывать эти бюджетные ограничения", - пояснил советник премьера. Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,2-6,4%%.
https://1prime.ru/20260321/dizel-868521960.html
мировая экономика, румыния
Энергетика, Мировая экономика, РУМЫНИЯ
Румыния не имеет средств для поддержки роста цен на нефтепродукты
Советник премьера Думитру: у Румынии нет средств, чтобы поддержать цены на нефтепродукты
КИШИНЕВ, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство Румынии не имеет средств, чтобы обеспечить широкую поддержку в условиях роста цен на нефтепродукты, заявил советник премьер-министра Ионуц Думитру.
"Когда мы сталкиваемся с очень быстрым и значительным ростом цен на заправках, все обеспокоены и все думают о том, что может сделать государство, чтобы облегчить эту нагрузку, которую испытывает каждый гражданин. Необходимо проанализировать все возможные решения в рамках утвержденного бюджета, но ожидания, что государство сможет значительно снизить цены на заправках для всех, на мой взгляд, не оправдаются, поскольку у нас нет для этого ресурсов", - заявил Думитру журналистам.
Он подчеркнул, что уже существующие меры, такие как частичный возврат акцизов для сельского хозяйства и перевозчиков, не могут быть распространены шире.
"Мы все знаем, что у нас очень серьезные бюджетные ограничения: в этом году нам необходимо сократить бюджетный дефицит до 6,2% ВВП. Поэтому любая мера, которую мы можем обсуждать в данный момент, должна учитывать эти бюджетные ограничения", - пояснил советник премьера.
Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния
столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,2-6,4%%.
В Германии цены на дизель приближаются к рекорду