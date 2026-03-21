https://1prime.ru/20260321/rumyniya-868522515.html

Румыния не имеет средств для поддержки роста цен на нефтепродукты

Румыния не имеет средств для поддержки роста цен на нефтепродукты

2026-03-21T19:41+0300

энергетика

мировая экономика

румыния

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_bd20fc45f0050d77348bf652eaf58dfd.jpg

КИШИНЕВ, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство Румынии не имеет средств, чтобы обеспечить широкую поддержку в условиях роста цен на нефтепродукты, заявил советник премьер-министра Ионуц Думитру. "Когда мы сталкиваемся с очень быстрым и значительным ростом цен на заправках, все обеспокоены и все думают о том, что может сделать государство, чтобы облегчить эту нагрузку, которую испытывает каждый гражданин. Необходимо проанализировать все возможные решения в рамках утвержденного бюджета, но ожидания, что государство сможет значительно снизить цены на заправках для всех, на мой взгляд, не оправдаются, поскольку у нас нет для этого ресурсов", - заявил Думитру журналистам. Он подчеркнул, что уже существующие меры, такие как частичный возврат акцизов для сельского хозяйства и перевозчиков, не могут быть распространены шире. "Мы все знаем, что у нас очень серьезные бюджетные ограничения: в этом году нам необходимо сократить бюджетный дефицит до 6,2% ВВП. Поэтому любая мера, которую мы можем обсуждать в данный момент, должна учитывать эти бюджетные ограничения", - пояснил советник премьера. Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,2-6,4%%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

