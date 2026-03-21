Семь столичных рейсов задержаны в аэропорту Волгограда на фоне ограничений

2026-03-21T16:58+0300

ВОЛГОГРАД, 21 мар – ПРАЙМ. Семь столичных рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ранее введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, следует из информации онлайн-табло аэропорта.В субботу днем Росавиация сообщила о том, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действуют второй раз за сутки.Согласно онлайн-табло, задерживается семь рейсов: четыре рейса из Волгограда в Москву и три - в обратном направлении.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

