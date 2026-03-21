СМИ: США столкнутся с беспрецедентным ответом в случае захвата Харка

2026-03-21T21:12+0300

ТЕГЕРАН, 21 мар – ПРАЙМ. США столкнутся с беспрецедентным ответом, если попытаются захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник. Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе, отмечая, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. "Если США выполнят свои угрозы военной агрессии против острова Харк, они, безусловно, столкнутся с беспрецедентным ответом по сравнению с тем неожиданными мерами, с которыми они столкнулись в последний 21 день", - сказал источник агентству Tasnim. По словам источника, Иран и исламский фронт сопротивления также рассматривают в качестве ответа вариант дестабилизации Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря, что должно осложнить ситуацию для американской стороны. "Если американцы нападут на остров Харк, во-первых, добыча нефти может быть временно нарушена, а, во-вторых, Иран подожжет все объекты на Ближнем Востоке, и ситуация значительно осложнится как для американцев, так и для всего региона, и, в-третьих, у США не будет возможности отстоять остров Харк (в случае его захвата – ред.) без беспрецедентных потерь, которых не было со времен Второй мировой войны", - заключит источник Tasnim. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

