Европа и Азия пересмотрят СПГ-стратегии из-за конфликта вокруг Ирана

МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке может изменить энергетический рынок. Для рынка СПГ большим ударом стала приостановка поставок крупнейшим мировым производителем QuatarEnergy в начале марта и де-факто приостановка транспортировки СПГ через Ормузский пролив. Эти события могут существенно повлиять на энергобаланс Европы и Азии, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.С приостановкой производства на предприятиях QuatarEnergy в катарских промышленных городах Рас-Лаффане и Месаиде 2 марта и перекрытием Ормузского пролива рынок потерял до 20% объемов мирового производства СПГ (в прошлом году объем экспорта СПГ через пролив составлял 115 миллиардов кубов.Хотя данный показатель составляет лишь 3% от глобального объема потребления газа, влияние этих событий на газовый рынок весьма существенное.Потребление Европы лишь на 3-5% зависит от катарского СПГ. В 2025 году основной объем импорта СПГ – 55% приходился на США, однако на фоне тонкого баланса после холодной зимы (уровень запасов в 30% близок минимальным уровням февраля 2022 года) и после прекращения трубопроводных поставок из России с 2025 чувствительность рынка весьма существенная – в моменте цена TTF подскакивала до пиков в 820 долларов (более чем в два раза выше, чем до конфликта) и установилась на повышенном уровне 600 долларов за тысячу кубов.Это все еще существенно ниже пиков 2022 года, когда цены взлетали выше 3,5 тысяч долларов после прекращения большей части поставок "Газпрома" в Европу. В отличие от 2022 года, рынок пока не спешит закладывать в цену вероятность длительного перерыва в поставках.Кроме того, в текущем году ожидается рост поставок с новых СПГ проектов в США, Канаде и Мексике в объеме порядка 35 миллиардов кубов прогнозам МЭА, также вероятно небольшое увеличение с российских проектов (+6-7 миллиардов кубов).Однако конфликт идет уже третью неделю, и цены будут оставаться на повышенных уровнях, пока Европа вынуждена пополнять запасы после зимы. При этом уровень наполненности хранилищ на середину марта находится на критически низких значениях около 30%.Для Азии – в первую очередь Индии, Пакистана и Южной Кореи зависимость еще более существенная, чем для Европы. На ближневосточный СПГ приходится 20-28% от потребления региона. В Китае доля потребления СПГ не столь велика, учитывая собственную добычу и трубопроводные поставки из РФ (на ближневосточный газ приходится лишь 6% потребления), однако в абсолютных объемах Китай – крупнейший потребитель 27 тысяч кубов. У Индии доля ближневосточного СПГ составляет более половины объема импорта.Тем временем Иран заявил, что не просил США о переговорах, а ранее новый лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи призвал продолжить блокировку Ормузского пролива, а затем и пригрозил открыть новые фронты против США и Израиля.Позитив для российской газовой отраслиЗатягивание конфликта может стать позитивным фактором для российских производителей газа. "Новатэк" мог бы надеяться на сокращение дисконта при поставках в Китай. Со стороны Европы затягивание конфликта может привести к сдвигу планируемого срока отказа от российского СПГ. Так ЕС планирует отказаться от спотовых покупок СПГ с конца апреля и от долгосрочных – c1 января 2027 года, однако затяжное закрытие Ормузского пролива может заставить ЕС пересмотреть эти сроки.Что касается трубопроводного газа, вероятность сдвига сроков отказа от российского газа (с 17 июня 2026 года для спотовых контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных) ниже, однако в случае затяжного конфликта, в целом возможен и такой сценарий. Гипотетически, предметом обсуждения могут стать даже поставки по уцелевшим трубопроводам. Но, конечно, это возможно только в случае серьезного энергетического кризиса. Более того, российское правительство обсуждает возможность полного отказа от поставок в Европу уже в текущем году – в опережение инициативы Европарламента.Автор - Анна Бутенко, старший аналитик УК "Первая"
