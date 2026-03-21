Экспорт рыбы из Южной Кореи в Россию вырос до рекордных значений

Южная Корея в феврале этого года увеличила экспорт мороженой рыбы в Россию почти втрое в годовом выражении, в результате чего стоимость поставок достигла...

2026-03-21T11:44+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Южная Корея в феврале этого года увеличила экспорт мороженой рыбы в Россию почти втрое в годовом выражении, в результате чего стоимость поставок достигла максимума за все время торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, в феврале поставки мороженой рыбы из Южной Кореи в РФ составили почти 3,3 миллиона долларов, что стало историческим максимумом. За месяц поставки выросли на 13%, а в годовом выражении - в 2,6 раза. В основном это была скумбрия. При этом физические объемы экспорта за месяц немного снизились - лишь на 1%, до 1,82 тысячи тонн. В годовом выражении прирост составил 2,1 раза. А за январь объем поставок был максимальным с мая 2019 года. Также в феврале из Кореи в РФ отправилось немного моллюсков: 4,5 тонны на 32 тысячи долларов - в 1,9 раза меньше, чем месяцем ранее. При этом Россия поставляет в Страну утреней свежести значительно больше рыбы и морепродуктов, чем наоборот: общий объем экспорта за февраль составил 64,9 миллиона долларов (18,3 тысячи тонн), что стало минимумом с июня прошлого года. За месяц стоимость поставок сократилась на 37%, а за год - на 12%. Больше всего за февраль российские компании отправили в Корею крабов и креветок - на 27,9 миллиона долларов (1,2 тысячи тонн) и замороженную рыбу, главным образом минтай и треску - на 24,5 миллиона долларов (14,1 тысячи тонн). Также заметную долю в экспорте заняли филе и другое мясо рыбы (минтая и трески) - 7,4 миллиона долларов (2,6 тысячи тонн) и приготовленная рыба - 4,8 миллиона долларов (406 тонн).

