ОСК впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи судов

ОСК впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи судов - 21.03.2026, ПРАЙМ

ОСК впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи судов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов, говорится в поздравлении главы ОСК... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T13:00+0300

2026-03-21T13:00+0300

2026-03-21T13:00+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов, говорится в поздравлении главы ОСК Андрея Пучкова по случаю 19 годовщины образования корпорации. "Впервые за десятилетия достигнут рекордный темп сдачи гражданских судов. Продолжается строительство седьмого атомного ледокола крупнейшей в истории серии проекта 22220, что закрепляет лидерство России в Арктике. Флот пополнился универсальными сухогрузами и танкерами-химовозами типа "река-море", скоростными пассажирскими катамаранами и судами на подводных крыльях, современными рыбопромысловыми судами. Продолжатся строительство серии круизных лайнеров, а также специального флота", - сказал Пучков. Он отметил, что задача корпорации изменить подход к судостроению и перейти к проектным решениям, которые позволят сократить сроки строительства. На базе разработанной унифицированной платформы для судов класса "река-море" на заводе ОСК "Красное Сормово" будет расширен выпуск всей линейки таких судов.

арктика

бизнес, россия, арктика