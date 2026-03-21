ОСК впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи судов - 21.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов, говорится в поздравлении главы ОСК Андрея Пучкова по случаю 19 годовщины образования корпорации. "Впервые за десятилетия достигнут рекордный темп сдачи гражданских судов. Продолжается строительство седьмого атомного ледокола крупнейшей в истории серии проекта 22220, что закрепляет лидерство России в Арктике. Флот пополнился универсальными сухогрузами и танкерами-химовозами типа "река-море", скоростными пассажирскими катамаранами и судами на подводных крыльях, современными рыбопромысловыми судами. Продолжатся строительство серии круизных лайнеров, а также специального флота", - сказал Пучков. Он отметил, что задача корпорации изменить подход к судостроению и перейти к проектным решениям, которые позволят сократить сроки строительства. На базе разработанной унифицированной платформы для судов класса "река-море" на заводе ОСК "Красное Сормово" будет расширен выпуск всей линейки таких судов.
13:00 21.03.2026
 
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов, говорится в поздравлении главы ОСК Андрея Пучкова по случаю 19 годовщины образования корпорации.
"Впервые за десятилетия достигнут рекордный темп сдачи гражданских судов. Продолжается строительство седьмого атомного ледокола крупнейшей в истории серии проекта 22220, что закрепляет лидерство России в Арктике. Флот пополнился универсальными сухогрузами и танкерами-химовозами типа "река-море", скоростными пассажирскими катамаранами и судами на подводных крыльях, современными рыбопромысловыми судами. Продолжатся строительство серии круизных лайнеров, а также специального флота", - сказал Пучков.
Он отметил, что задача корпорации изменить подход к судостроению и перейти к проектным решениям, которые позволят сократить сроки строительства. На базе разработанной унифицированной платформы для судов класса "река-море" на заводе ОСК "Красное Сормово" будет расширен выпуск всей линейки таких судов.
 
