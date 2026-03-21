ОСК впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи судов
ОСК впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи судов - 21.03.2026, ПРАЙМ
ОСК впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи судов
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов, говорится в поздравлении главы ОСК... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T13:00+0300
2026-03-21T13:00+0300
2026-03-21T13:00+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов, говорится в поздравлении главы ОСК Андрея Пучкова по случаю 19 годовщины образования корпорации. "Впервые за десятилетия достигнут рекордный темп сдачи гражданских судов. Продолжается строительство седьмого атомного ледокола крупнейшей в истории серии проекта 22220, что закрепляет лидерство России в Арктике. Флот пополнился универсальными сухогрузами и танкерами-химовозами типа "река-море", скоростными пассажирскими катамаранами и судами на подводных крыльях, современными рыбопромысловыми судами. Продолжатся строительство серии круизных лайнеров, а также специального флота", - сказал Пучков. Он отметил, что задача корпорации изменить подход к судостроению и перейти к проектным решениям, которые позволят сократить сроки строительства. На базе разработанной унифицированной платформы для судов класса "река-море" на заводе ОСК "Красное Сормово" будет расширен выпуск всей линейки таких судов.
арктика
бизнес, россия, арктика
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА
ОСК впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи судов
Глава ОСК Пучков: корпорация достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые за десятилетия достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов, говорится в поздравлении главы ОСК Андрея Пучкова по случаю 19 годовщины образования корпорации.
"Впервые за десятилетия достигнут рекордный темп сдачи гражданских судов. Продолжается строительство седьмого атомного ледокола крупнейшей в истории серии проекта 22220, что закрепляет лидерство России в Арктике
. Флот пополнился универсальными сухогрузами и танкерами-химовозами типа "река-море", скоростными пассажирскими катамаранами и судами на подводных крыльях, современными рыбопромысловыми судами. Продолжатся строительство серии круизных лайнеров, а также специального флота", - сказал Пучков.
Он отметил, что задача корпорации изменить подход к судостроению и перейти к проектным решениям, которые позволят сократить сроки строительства. На базе разработанной унифицированной платформы для судов класса "река-море" на заводе ОСК "Красное Сормово" будет расширен выпуск всей линейки таких судов.