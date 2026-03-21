"Северная верфь" ОСК после модернизации сможет строить до 11 судов в год
"Северная верфь" ОСК после модернизации сможет строить до 11 судов в год - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Северная верфь" ОСК после модернизации сможет строить до 11 судов в год
"Северная верфь" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) после модернизации сможет строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год, говорится в... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T14:49+0300
2026-03-21T14:49+0300
2026-03-21T14:49+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Северная верфь" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) после модернизации сможет строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год, говорится в поздравлении главы ОСК Андрея Пучкова по случаю 19-й годовщины образования корпорации. "Одновременно начата модернизация "Северной верфи" ОСК, где после завершения работ можно будет строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год", - сказал Пучков. В октябре 2025 года в ОСК сообщали РИА Новости, что корпорация ведет комплексную проработку проекта модернизации "Северной верфи", технико-экономическое обоснование которого будет сформировано весной 2026 года. ОСК и правительство Санкт-Петербурга в июне 2025 года на полях ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации судостроительного завода ОСК "Северная верфь". В соответствии с документом, общий объем инвестиций группы ОСК в проект составит не менее 300 миллиардов рублей.
санкт-петербург
бизнес, россия, санкт-петербург, северная верфь
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Северная верфь
"Северная верфь" ОСК после модернизации сможет строить до 11 судов в год
Глава ОСК Пучков: "Северная верфь" после модернизации сможет строить до 11 судов в год