"Стоило думать раньше": в США назвали главный просчет Трампа в Иране
TNI: Трамп навредил интересам США, не организовав коалицию до ударов по Ирану
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не успел собрать коалицию союзников до начала атак на Иран, из-за чего сейчас вынужден делать это в срочном порядке, пишет журнал The National Interest.
"Трамп хочет создать международную коалицию для защиты Ормузского пролива. Об этом ему стоило думать раньше — до того, как наносить удары по Ирану. <…> Запрос Белого дома на участие союзников — это не просто попытка придать операции политическую легитимность, но и оперативная необходимость. <…> Очевидно, что стратеги в США упустили из виду ключевые уроки формирования коалиций", — указывается в материале.
По мнению автора, в ситуации вокруг Ормузского пролива США даже были вынуждены обратиться за поддержкой к своему конкуренту — Китаю.
"Вашингтон разочарован отсутствием полной поддержки и даже призвал Китай на помощь, что подрывает прежнюю риторику США о противодействии китайскому влиянию в регионе. <…> Сегодня администрация Трампа рискует ослабить влияние страны, задним числом призывая Китай и другие страны вступить в коалицию. Предоставление Китаю места за столом переговоров <…> наносит ущерб интересам Америки", — подчеркивается в тексте.
28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая Тегеран. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокаде Ормузского пролива, важнейшего маршрута для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также сказалась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе.
На этой неделе Дональд Трамп объявил, что рассчитывает на помощь Китая в восстановлении судоходства через пролив. Ранее он призвал Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить военные корабли для защиты.