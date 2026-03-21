Трамп пригрозил направить миграционную полицию в американские аэропорты - 21.03.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил направить миграционную полицию в американские аэропорты
Происшествия, Бизнес, Мировая экономика, США, СОМАЛИ, Дональд Трамп, ICE
Трамп пригрозил направить миграционную полицию в аэропорты США при несогласии демократов

НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил направить миграционную полицию в американские аэропорты, если демократы не согласятся на сделку по финансированию подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ).
В США уже более 40 дней продолжается частичный шатдаун МВБ, больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности, сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах – огромные очереди на досмотр.
"Если радикальные левые демократы немедленно не подпишут соглашение, чтобы позволить нашей стране, в частности нашим аэропортам, снова быть свободными и безопасными, я переброшу наших блестящих и патриотичных агентов ICE в аэропорты, где они будут обеспечивать безопасность так, как никто никогда раньше не видел, включая немедленный арест всех нелегальных иммигрантов, которые прибыли в нашу страну, с особым акцентом на тех, кто из Сомали, которые полностью разрушили, с одобрения коррумпированных губернатора, генерального прокурора и конгрессвумен Ильхан Омар, некогда великий штат Миннесота", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Основной причиной разногласий в сенате, приведших к частичному шатдауну, стал бюджет министерства внутренней безопасности: демократы настаивали на ужесточении требований к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, включая два смертельных случая с участием федеральных агентов в Миннесоте. В то время как финансирование остальных ведомств утверждено до конца сентября, ICE и таможенная служба (CBP) смогут временно использовать дополнительные средства в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill) для продолжения работы.
