Трамп пригрозил направить миграционную полицию в американские аэропорты

2026-03-21T20:41+0300

НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил направить миграционную полицию в американские аэропорты, если демократы не согласятся на сделку по финансированию подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ). В США уже более 40 дней продолжается частичный шатдаун МВБ, больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности, сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах – огромные очереди на досмотр. "Если радикальные левые демократы немедленно не подпишут соглашение, чтобы позволить нашей стране, в частности нашим аэропортам, снова быть свободными и безопасными, я переброшу наших блестящих и патриотичных агентов ICE в аэропорты, где они будут обеспечивать безопасность так, как никто никогда раньше не видел, включая немедленный арест всех нелегальных иммигрантов, которые прибыли в нашу страну, с особым акцентом на тех, кто из Сомали, которые полностью разрушили, с одобрения коррумпированных губернатора, генерального прокурора и конгрессвумен Ильхан Омар, некогда великий штат Миннесота", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Основной причиной разногласий в сенате, приведших к частичному шатдауну, стал бюджет министерства внутренней безопасности: демократы настаивали на ужесточении требований к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, включая два смертельных случая с участием федеральных агентов в Миннесоте. В то время как финансирование остальных ведомств утверждено до конца сентября, ICE и таможенная служба (CBP) смогут временно использовать дополнительные средства в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill) для продолжения работы.

https://1prime.ru/20260321/tramp-868510155.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

