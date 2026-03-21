https://1prime.ru/20260321/travnikov-868515776.html
Почти 190 семей в Новосибирской области пострадали от изъятия животных
Почти 190 семей в Новосибирской области пострадали от изъятия животных - 21.03.2026, ПРАЙМ
Почти 190 семей в Новосибирской области пострадали от изъятия животных
Почти 190 семей в селах Новосибирской области пострадали от изъятия животных в ходе локализации очагов пастереллеза, из них 113 уже получили социальные выплаты, | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T10:37+0300
2026-03-21T10:37+0300
2026-03-21T10:37+0300
общество
бизнес
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861629403_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_715e8d8a9b575e0308b45f8a32b7b3d2.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 мар - ПРАЙМ. Почти 190 семей в селах Новосибирской области пострадали от изъятия животных в ходе локализации очагов пастереллеза, из них 113 уже получили социальные выплаты, сообщил в субботу губернатор Андрей Травников. "Из 189 пострадавших семей на сегодняшний день только социальные выплаты получили уже 113 семей на общую сумму 5 790 720 рублей. Работа по поддержке населения продолжается, все необходимые меры будут реализованы в полном объеме", - написал он в Telegram-канале. Глава региона отметил, что в выходные дни продолжается работа по доведению мер социальной поддержки семьям, пострадавшим из-за заболевания животных пастереллезом. Кроме компенсационных выплат за изъятый скот, введена дополнительная мера поддержки – компенсация утраты семейного дохода. "Приведу конкретный пример. Сегодня перечислены средства одной из семей, состоящей из пяти человек: отец, мать, двое детей и проживающая с ними бабушка. Выплата за изъятый скот – это пять коров, три свиньи и четыре козы – составила 647 000 рублей. Кроме этого, семья получила выплату в связи с утратой семейного дохода в размере 92 800 рублей за первый месяц. За весь период действия данной меры, сумма поддержки составит 835 200 рублей. Также, в случае принятия решения о восстановлении личного хозяйства, семья сможет получить компенсацию в размере 50% от расходов на приобретение молодняка", - написал губернатор. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861629403_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_372c7bf47bdd179e35277eb0daea3249.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россельхознадзор
Общество , Бизнес, Россельхознадзор
Почти 190 семей в Новосибирской области пострадали от изъятия животных
Травников: 189 семей в Новосибирской области пострадали из-за изъятия животных
НОВОСИБИРСК, 21 мар - ПРАЙМ. Почти 190 семей в селах Новосибирской области пострадали от изъятия животных в ходе локализации очагов пастереллеза, из них 113 уже получили социальные выплаты, сообщил в субботу губернатор Андрей Травников.
"Из 189 пострадавших семей на сегодняшний день только социальные выплаты получили уже 113 семей на общую сумму 5 790 720 рублей. Работа по поддержке населения продолжается, все необходимые меры будут реализованы в полном объеме", - написал он в Telegram-канале
.
Глава региона отметил, что в выходные дни продолжается работа по доведению мер социальной поддержки семьям, пострадавшим из-за заболевания животных пастереллезом. Кроме компенсационных выплат за изъятый скот, введена дополнительная мера поддержки – компенсация утраты семейного дохода.
"Приведу конкретный пример. Сегодня перечислены средства одной из семей, состоящей из пяти человек: отец, мать, двое детей и проживающая с ними бабушка. Выплата за изъятый скот – это пять коров, три свиньи и четыре козы – составила 647 000 рублей. Кроме этого, семья получила выплату в связи с утратой семейного дохода в размере 92 800 рублей за первый месяц. За весь период действия данной меры, сумма поддержки составит 835 200 рублей. Также, в случае принятия решения о восстановлении личного хозяйства, семья сможет получить компенсацию в размере 50% от расходов на приобретение молодняка", - написал губернатор.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора
Данкверт.