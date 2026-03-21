В ЦОДД рассказали, когда москвичам нужно сменить автошины

Москвичам стоит "переобувать" автомобиль, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов, менять зимние шины на летние пока рано, сообщили РИА Новости | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T02:43+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Москвичам стоит "переобувать" автомобиль, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов, менять зимние шины на летние пока рано, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По прогнозу синоптиков, практически до конца марта будет держаться комфортная погода без существенных осадков. Днем воздух будет прогреваться до плюс 10 - плюс 13. Ночная температура в Москве на выходных от минус 1 до плюс 1, а уже с понедельника она будет слабоположительная. "Призываем мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов — не торопиться менять зимние шины на летние. Настоятельно рекомендуем переходить с зимней резины на летнюю, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет избежать аварий на дороге", - рассказали в ЦОДД. В ведомстве подчеркнули, что повременить с летней резиной точно следует тем, кто собирается выезжать за город, так как в области температура ниже, а значит и рисков попасть в ДТП на летних автошинах больше.

