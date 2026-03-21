В ЦОДД рассказали, когда москвичам нужно сменить автошины - 21.03.2026, ПРАЙМ
В ЦОДД рассказали, когда москвичам нужно сменить автошины
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Москвичам стоит "переобувать" автомобиль, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов, менять зимние шины на летние пока рано, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По прогнозу синоптиков, практически до конца марта будет держаться комфортная погода без существенных осадков. Днем воздух будет прогреваться до плюс 10 - плюс 13. Ночная температура в Москве на выходных от минус 1 до плюс 1, а уже с понедельника она будет слабоположительная. "Призываем мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов — не торопиться менять зимние шины на летние. Настоятельно рекомендуем переходить с зимней резины на летнюю, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет избежать аварий на дороге", - рассказали в ЦОДД. В ведомстве подчеркнули, что повременить с летней резиной точно следует тем, кто собирается выезжать за город, так как в области температура ниже, а значит и рисков попасть в ДТП на летних автошинах больше.
02:10 21.03.2026 (обновлено: 02:43 21.03.2026)
 
В ЦОДД рассказали, когда москвичам нужно сменить автошины

Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
