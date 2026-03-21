"Неизбежная цена". На Западе занервничали из-за ущерба, причиненного Киевом

2026-03-21T04:21+0300

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Поддержка Украины в ее противостоянии с Россией обернулась для европейских стран крупнейшим энергетическим кризисом за последние полвека и снижением уровня промышленного производства, сообщает Steigan."Политика санкций против России и полное участие Европы в конфликте на Украине способствовали самому серьезному энергетическому кризису в Европе с 1970-х годов. <…> Евростат сообщил в 2023-2024 годах о снижении промышленного производства примерно на два-три процента в год, при этом общее снижение добавленной стоимости проданных товаров составило примерно два процента в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это происходит после аналогичного снижения в предыдущем году, и особенно сильно пострадал энергоемкий сектор", — говорится в публикации.Кроме того, подчеркивается, что, несмотря на ущерб, который вызывает антироссийская политика, европейские руководители не намерены менять курс."Европейские лидеры публично признают экономические трудности. Тем не менее в официальном повествовании они представлены как неизбежная цена за безопасность, поддержку суверенитета Украины и укрепление стратегической автономии Европы. Эта фраза объясняет, почему санкции против российских энергетических ресурсов не пересматриваются — несмотря на явные негативные последствия для экономики", — подытоживает автор материалаСогласно опубликованному накануне заявлению саммита ЕС, страны — члены объединения не смогли договориться о принятии 20-го пакета санкций против России, но все же надеются на его утверждение в ближайшее время.В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В то же время на Западе звучат мнения о неэффективности этих ограничительных мер. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что стратегия противников России направлена на ее сдерживание и ослабление, рассматривается как долгосрочная, а санкции уже нанесли серьезный ущерб мировой экономике. По его мнению, основной замысел Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.

