На Западе признались в сокращении численности населения Украины вдвое
В прошлом году численность населения Украины уменьшилась до примерно 20 миллионов человек, что подтверждает самые мрачные прогнозы, сообщает британский журнал... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T04:23+0300
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В прошлом году численность населения Украины уменьшилась до примерно 20 миллионов человек, что подтверждает самые мрачные прогнозы, сообщает британский журнал New Statesman."Население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок. Что же останется после этого конфликта, если он когда-нибудь закончится?" — сообщается в материале со ссылкой на британского чиновника.Ранее Владимир Зеленский признал факт рекордного оттока населения и объявил о создании нового ведомства для работы с гражданами, уехавшими из страны.В апреле 2024 года украинские журналисты, изучив материал министерства социальной политики о стратегии демографического развития, отметили, что уровень рождаемости опустился до самой низкой отметки за последние 300 лет.
New Statesman: численность населения Украины снизилась до 20 миллионов