На Западе признались в сокращении численности населения Украины вдвое - 21.03.2026, ПРАЙМ
На Западе признались в сокращении численности населения Украины вдвое
В прошлом году численность населения Украины уменьшилась до примерно 20 миллионов человек, что подтверждает самые мрачные прогнозы, сообщает британский журнал...
04:23 21.03.2026
 
New Statesman: численность населения Украины снизилась до 20 миллионов

Украинцы. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В прошлом году численность населения Украины уменьшилась до примерно 20 миллионов человек, что подтверждает самые мрачные прогнозы, сообщает британский журнал New Statesman.
"Население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок. Что же останется после этого конфликта, если он когда-нибудь закончится?" — сообщается в материале со ссылкой на британского чиновника.
Ранее Владимир Зеленский признал факт рекордного оттока населения и объявил о создании нового ведомства для работы с гражданами, уехавшими из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, изучив материал министерства социальной политики о стратегии демографического развития, отметили, что уровень рождаемости опустился до самой низкой отметки за последние 300 лет.
 
