Безвиз в страны ЕС для граждан Украины станет платным, пишут СМИ

Граждане Украины, планирующие поездку в страны Евросоюза, с 2026 года будут платить 20 евро за регистрацию в электронной системе ETIAS

МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Граждане Украины, планирующие поездку в страны Евросоюза, с 2026 года будут платить 20 евро за регистрацию в электронной системе ETIAS, сообщает в субботу украинское издание "Новости. Live". "Гражданам Украины, которые планируют путешествия в Европу, стоит готовиться к изменениям. Новые правила пересечения границы со странами ЕС введут уже в этом году. Иностранцы, пользующиеся безвизом, должны будут получать специальное электронное разрешение ETIAS. Без него даже с биометрическим паспортом пересечь границу не получится", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, система ETIAS – это не виза, а электронное разрешение, подтверждающее предварительную проверку путешественника. После внедрения ETIAS необходимо будет подать заявку заранее и оплатить сбор. Данная система будет обязательной для всех стран безвизового режима, включая Украину. Уточняется, что подать заявку можно только онлайн через официальный сайт или мобильное приложение Утверждается, что сбор за заявку составляет 20 евро с человека. Каждый оформляет разрешение отдельно. При этом деньги не возвращаются даже при отказе или ошибке в заявке. От сбора будут освобождены лица до 18 и старше 70 лет. ETIAS дает право многократного въезда в 30 стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Разрешение действует до 3 лет или до истечения срока действия паспорта. Находиться в ЕС можно до 90 дней. Но ETIAS не дает права на работу или постоянное проживание. Он предназначен только для туризма, бизнеса или частных краткосрочных поездок. Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами был введен в 2017 году.

