Безвиз в страны ЕС для граждан Украины станет платным, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260321/ukraina-868520706.html
Безвиз в страны ЕС для граждан Украины станет платным, пишут СМИ
Безвиз в страны ЕС для граждан Украины станет платным, пишут СМИ
экономика
мировая экономика
украина
европа
болгария
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/17/763081706_0:269:2777:1831_1920x0_80_0_0_e93dba531f7fdf10e545626257734e41.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/17/763081706_0:0:2441:1831_1920x0_80_0_0_b955093393eb1e2909512e7b054cf7eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:26 21.03.2026
 
Безвиз в страны ЕС для граждан Украины станет платным, пишут СМИ

© fotolia.com / Mykola VelychkoПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
© fotolia.com / Mykola Velychko
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Граждане Украины, планирующие поездку в страны Евросоюза, с 2026 года будут платить 20 евро за регистрацию в электронной системе ETIAS, сообщает в субботу украинское издание "Новости. Live".
"Гражданам Украины, которые планируют путешествия в Европу, стоит готовиться к изменениям. Новые правила пересечения границы со странами ЕС введут уже в этом году. Иностранцы, пользующиеся безвизом, должны будут получать специальное электронное разрешение ETIAS. Без него даже с биометрическим паспортом пересечь границу не получится", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, система ETIAS – это не виза, а электронное разрешение, подтверждающее предварительную проверку путешественника. После внедрения ETIAS необходимо будет подать заявку заранее и оплатить сбор. Данная система будет обязательной для всех стран безвизового режима, включая Украину. Уточняется, что подать заявку можно только онлайн через официальный сайт или мобильное приложение
Утверждается, что сбор за заявку составляет 20 евро с человека. Каждый оформляет разрешение отдельно. При этом деньги не возвращаются даже при отказе или ошибке в заявке. От сбора будут освобождены лица до 18 и старше 70 лет. ETIAS дает право многократного въезда в 30 стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Разрешение действует до 3 лет или до истечения срока действия паспорта. Находиться в ЕС можно до 90 дней. Но ETIAS не дает права на работу или постоянное проживание. Он предназначен только для туризма, бизнеса или частных краткосрочных поездок.
Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами был введен в 2017 году.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала