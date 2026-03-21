На западе Украины работники ТЦК похитили преподавателя семинарии УПЦ

2026-03-21T18:13+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Сотрудники военкомата в Тернопольской области на западе Украины похитили преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Игоря Ковалюка, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий". "Работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма отца Игоря Ковалюка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого". Отмечается, что священнослужитель был незаконно задержан по дороге в село Волица в Тернопольской области, где он должен был совершить заупокойную службу. В настоящее время священник находится в Тернопольском военкомате. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

