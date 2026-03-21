На западе Украины работники ТЦК похитили преподавателя семинарии УПЦ - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260321/ukraina-868521212.html
На западе Украины работники ТЦК похитили преподавателя семинарии УПЦ
На западе Украины работники ТЦК похитили преподавателя семинарии УПЦ
2026-03-21T18:13+0300
происшествия
общество
украина
владимир зеленский
упц
сбу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864589962_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_1673244a33940aade70079b13645c23d.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Сотрудники военкомата в Тернопольской области на западе Украины похитили преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Игоря Ковалюка, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий". "Работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма отца Игоря Ковалюка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого". Отмечается, что священнослужитель был незаконно задержан по дороге в село Волица в Тернопольской области, где он должен был совершить заупокойную службу. В настоящее время священник находится в Тернопольском военкомате. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://1prime.ru/20260321/ukraina-868509907.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864589962_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_815d955ab3c9443e94c00a0872559055.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
18:13 21.03.2026
 
На западе Украины работники ТЦК похитили преподавателя семинарии УПЦ

Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Сотрудники военкомата в Тернопольской области на западе Украины похитили преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Игоря Ковалюка, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий".
"Работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма отца Игоря Ковалюка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Отмечается, что священнослужитель был незаконно задержан по дороге в село Волица в Тернопольской области, где он должен был совершить заупокойную службу. В настоящее время священник находится в Тернопольском военкомате.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала