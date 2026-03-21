В США назвали пять стран, представляющих для них главную угрозу - 21.03.2026, ПРАЙМ
В США назвали пять стран, представляющих для них главную угрозу
В США назвали пять стран, представляющих для них главную угрозу - 21.03.2026, ПРАЙМ
В США назвали пять стран, представляющих для них главную угрозу
Разведывательное сообщество США опубликовало доклад на 2026 год об основных угрозах безопасности США, в котором особое место выделило ядерным угрозам со стороны | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T21:32+0300
2026-03-21T21:32+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Разведывательное сообщество США опубликовало доклад на 2026 год об основных угрозах безопасности США, в котором особое место выделило ядерным угрозам со стороны Китая, России, КНДР, Ирана и Пакистана. "Надежный потенциал ядерного сдерживания США продолжает обеспечивать нашу безопасность здесь, на родине. Однако Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан проводят исследования и разработки целого ряда новых, передовых или традиционных систем доставки ракет с ядерными и обычными боеголовками, способных поразить территорию нашей страны", - говорится в докладе. Кроме того, утверждается, что, несмотря на растущее распространение ударных беспилотников, Китай, Иран, КНДР, Пакистан и Россия якобы "будут и впредь отдавать приоритет передовым ракетам, способным представлять угрозу для США".
технологии, сша, китай, кндр
Политика, Технологии, США, КИТАЙ, КНДР
21:32 21.03.2026
 
В США назвали пять стран, представляющих для них главную угрозу

Разведка США выделила ядерные угрозы со стороны Китая, России, КНДР, Ирана и Пакистана

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Разведывательное сообщество США опубликовало доклад на 2026 год об основных угрозах безопасности США, в котором особое место выделило ядерным угрозам со стороны Китая, России, КНДР, Ирана и Пакистана.
"Надежный потенциал ядерного сдерживания США продолжает обеспечивать нашу безопасность здесь, на родине. Однако Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан проводят исследования и разработки целого ряда новых, передовых или традиционных систем доставки ракет с ядерными и обычными боеголовками, способных поразить территорию нашей страны", - говорится в докладе.
Кроме того, утверждается, что, несмотря на растущее распространение ударных беспилотников, Китай, Иран, КНДР, Пакистан и Россия якобы "будут и впредь отдавать приоритет передовым ракетам, способным представлять угрозу для США".
