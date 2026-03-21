Спикер Джонсон заявил, что операция США против Ирана практически выполнена - 21.03.2026, ПРАЙМ
Спикер Джонсон заявил, что операция США против Ирана практически выполнена
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "изначальная миссия" операции США против Ирана практически выполнена, назвав одной из оставшихся целей | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T22:23+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "изначальная миссия" операции США против Ирана практически выполнена, назвав одной из оставшихся целей нормализацию ситуации в Ормузском проливе. Как заявил Джонсон агентству Ассошиэйтед Пресс, "изначальная миссия", ради которой была начата операция США против Ирана, "практически выполнена". При этом спикер "признал, что способность Ирана угрожать кораблям в Ормузском проливе "немного затягивает дело", сообщает агентство. "Как только мы "устаканим" ситуацию, я думаю, что всё будет практически завершено", - резюмировал он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
22:23 21.03.2026
 
Спикер Джонсон заявил, что операция США против Ирана практически выполнена

Спикер палаты представителей Джонсон: операция США по Ирану практически выполнена

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "изначальная миссия" операции США против Ирана практически выполнена, назвав одной из оставшихся целей нормализацию ситуации в Ормузском проливе.
Как заявил Джонсон агентству Ассошиэйтед Пресс, "изначальная миссия", ради которой была начата операция США против Ирана, "практически выполнена". При этом спикер "признал, что способность Ирана угрожать кораблям в Ормузском проливе "немного затягивает дело", сообщает агентство.
"Как только мы "устаканим" ситуацию, я думаю, что всё будет практически завершено", - резюмировал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
