Christian Dior потеряла товарный знак в России

Christian Dior потеряла товарный знак в России - 21.03.2026, ПРАЙМ

Christian Dior потеряла товарный знак в России

Ушедшая из России французская компания Christian Dior потеряла товарный знак духов из линейки Parfums Christian Dior

2026-03-21T03:01+0300

2026-03-21T03:01+0300

2026-03-21T05:23+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ушедшая из России французская компания Christian Dior потеряла товарный знак духов из линейки Parfums Christian Dior, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака Dior Oxygen Activ была подана в июле 2015 года, в декабре 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. В июле 2025 года срок товарного знака истек. Под этим брендом в России могли продаваться духи, одеколоны и другие парфюмерные изделия. Бутики люксового бренда Dior закрылись в России еще в 2022 году. Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева отметила ранее, что возобновления работы магазинов компании в РФ не будет минимум ближайшие 5-7 лет.

бизнес, рф, роспатент, christian dior, dior