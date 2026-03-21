ВСУ сокращают обучение военных за рубежом
ВСУ сокращают обучение военных за рубежом - 21.03.2026, ПРАЙМ
ВСУ сокращают обучение военных за рубежом
ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства якобы для упрощения логистики и ускорения адаптации к переменам на поле боя,... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T00:01+0300
2026-03-21T00:01+0300
2026-03-21T00:01+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства якобы для упрощения логистики и ускорения адаптации к переменам на поле боя, заявил заместитель руководителя главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Евгений Межевикин.
"Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки (за рубежом - ред.), на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки", - заявил Межевикин на брифинге в пятницу. Фрагмент его выступления в своем Telegram-канале опубликовал украинский телеканал "Новости.Live".
Как утверждает Межевикин, сокращение зарубежных тренировочных лагерей ВСУ связано с ограничениями в законодательстве некоторых принимающих стран-партнеров, стремлением Киева ускорить логистику с учебными частями и внедрением нового опыта в структуру обучения.
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылалось издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. В январе 2025 года министерство обороны Франции подтвердило, что "десятки" проходивших обучение во Франции украинских солдат дезертировали еще находясь на французской территории.
В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.
франция
киев
украина
общество , россия, франция, киев, украина, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Киев, УКРАИНА, ВСУ
ВСУ сокращают обучение военных за рубежом
Генштаб Украины: ВСУ сокращают обучение военных за рубежом из-за дезертирства
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства якобы для упрощения логистики и ускорения адаптации к переменам на поле боя, заявил заместитель руководителя главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Евгений Межевикин.
"Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки (за рубежом - ред.), на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки", - заявил Межевикин на брифинге в пятницу. Фрагмент его выступления в своем Telegram-канале опубликовал украинский телеканал "Новости.Live".
Как утверждает Межевикин, сокращение зарубежных тренировочных лагерей ВСУ связано с ограничениями в законодательстве некоторых принимающих стран-партнеров, стремлением Киева ускорить логистику с учебными частями и внедрением нового опыта в структуру обучения.
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылалось издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. В январе 2025 года министерство обороны Франции подтвердило, что "десятки" проходивших обучение во Франции украинских солдат дезертировали еще находясь на французской территории.
В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.