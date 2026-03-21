Сербия хранит нейтралитет и традиционные отношения с Россией, заявил Вучич - 21.03.2026, ПРАЙМ

Сербия сохранит военный нейтралитет и традиционные отношения с РФ и КНР, заявил сербский президент Александр Вучич. | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T22:49+0300

БЕЛГРАД, 21 мар - ПРАЙМ. Сербия сохранит военный нейтралитет и традиционные отношения с РФ и КНР, заявил сербский президент Александр Вучич. Митинг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) по данным МВД собрал в субботу 32 тысячи человек в "Белградской арене" и еще 38 тысяч человек за ее пределами. Мероприятие посвящено предстоящим 29 марта местным выборам в 10 муниципалитетах. "Мы военно-нейтральная страна и (таковой – ред.) останемся. Это нелегко. Наш выбор – быть свободной, суверенной страной, не быть частью ни одного военного пакта, самим охранять свое небо и землю. И мы должны быть достаточно сильными, чтобы сдержать любого от потенциальной агрессии на нашу страну", - заявил Вучич в обращении на митинге. Он добавил, что официальный Белград проводит политику мира, безопасности и стабильности на европейском пути. "Четыре года назад мы показали, что самостоятельная страна, и не захотели отказаться от дружбы. Мы знаем, что такое санкции, и мы единственные не ввели санкции против РФ и не отказались от дружбы с традиционными друзьями на востоке, поддерживаем отношения и с КНР", - подчеркнул президент Сербии.

