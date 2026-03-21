Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия хранит нейтралитет и традиционные отношения с Россией, заявил Вучич - 21.03.2026, ПРАЙМ
Политика
Сербия хранит нейтралитет и традиционные отношения с Россией, заявил Вучич
Сербия хранит нейтралитет и традиционные отношения с Россией, заявил Вучич - 21.03.2026, ПРАЙМ
Сербия хранит нейтралитет и традиционные отношения с Россией, заявил Вучич
Сербия сохранит военный нейтралитет и традиционные отношения с РФ и КНР, заявил сербский президент Александр Вучич. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T22:49+0300
2026-03-21T22:49+0300
политика
россия
общество
сербия
рф
китай
александр вучич
мвд
БЕЛГРАД, 21 мар - ПРАЙМ. Сербия сохранит военный нейтралитет и традиционные отношения с РФ и КНР, заявил сербский президент Александр Вучич. Митинг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) по данным МВД собрал в субботу 32 тысячи человек в "Белградской арене" и еще 38 тысяч человек за ее пределами. Мероприятие посвящено предстоящим 29 марта местным выборам в 10 муниципалитетах. "Мы военно-нейтральная страна и (таковой – ред.) останемся. Это нелегко. Наш выбор – быть свободной, суверенной страной, не быть частью ни одного военного пакта, самим охранять свое небо и землю. И мы должны быть достаточно сильными, чтобы сдержать любого от потенциальной агрессии на нашу страну", - заявил Вучич в обращении на митинге. Он добавил, что официальный Белград проводит политику мира, безопасности и стабильности на европейском пути. "Четыре года назад мы показали, что самостоятельная страна, и не захотели отказаться от дружбы. Мы знаем, что такое санкции, и мы единственные не ввели санкции против РФ и не отказались от дружбы с традиционными друзьями на востоке, поддерживаем отношения и с КНР", - подчеркнул президент Сербии.
сербия
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
россия, общество , сербия, рф, китай, александр вучич, мвд
Политика, РОССИЯ, Общество , СЕРБИЯ, РФ, КИТАЙ, Александр Вучич, МВД
22:49 21.03.2026
 
Сербия хранит нейтралитет и традиционные отношения с Россией, заявил Вучич

Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет и традиционные отношения с Россией и КНР

БЕЛГРАД, 21 мар - ПРАЙМ. Сербия сохранит военный нейтралитет и традиционные отношения с РФ и КНР, заявил сербский президент Александр Вучич.
Митинг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) по данным МВД собрал в субботу 32 тысячи человек в "Белградской арене" и еще 38 тысяч человек за ее пределами. Мероприятие посвящено предстоящим 29 марта местным выборам в 10 муниципалитетах.
"Мы военно-нейтральная страна и (таковой – ред.) останемся. Это нелегко. Наш выбор – быть свободной, суверенной страной, не быть частью ни одного военного пакта, самим охранять свое небо и землю. И мы должны быть достаточно сильными, чтобы сдержать любого от потенциальной агрессии на нашу страну", - заявил Вучич в обращении на митинге.
Он добавил, что официальный Белград проводит политику мира, безопасности и стабильности на европейском пути.
"Четыре года назад мы показали, что самостоятельная страна, и не захотели отказаться от дружбы. Мы знаем, что такое санкции, и мы единственные не ввели санкции против РФ и не отказались от дружбы с традиционными друзьями на востоке, поддерживаем отношения и с КНР", - подчеркнул президент Сербии.
ПолитикаРОССИЯОбществоСЕРБИЯРФКИТАЙАлександр ВучичМВД
 
 
