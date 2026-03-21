На Западе запаниковали из-за России после вчерашнего решения - 21.03.2026, ПРАЙМ
На Западе запаниковали из-за России после вчерашнего решения
На саммите, завершившемся вчера, Европа приняла решение о пересмотре отношений с международным правом, что может осложнить ее стратегию по отношению к России,... | 21.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. На саммите, завершившемся вчера, Европа приняла решение о пересмотре отношений с международным правом, что может осложнить ее стратегию по отношению к России, как сообщает немецкая газета Junge Welt.
https://1prime.ru/20260320/ursula-868476767.html
04:21 21.03.2026
 
Junge Welt: ЕС создал себе трудности из-за России, отступив от международного права

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. На саммите, завершившемся вчера, Европа приняла решение о пересмотре отношений с международным правом, что может осложнить ее стратегию по отношению к России, как сообщает немецкая газета Junge Welt.
"А что насчет международного права? Перестав классифицировать его как обязательное для США, Европа одновременно освобождает себя от его действия. <…> Тот факт, что ЕС заявляет о правовой свободе в то время, когда он сам испытывает трудности, а его члены препятствуют тому, что считается решающей борьбой против России, <…>делает положение союза только более опасным", — говорится в комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран.
Автор материала утверждает, что текущая позиция Запада на международной арене имеет криминальные черты.
"Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. <…> Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии", — признал он.
В Брюсселе завершился саммит лидеров Евросоюза. Газета Politico подчеркнула, что встреча продемонстрировала неспособность ЕС эффективно действовать в ситуации конфликта на Украине и проблем с Ираном. Было отмечено, что страны-участницы не смогли прийти к решениям по данным вопросам, представленным на повестке.
 
