https://1prime.ru/20260321/zapad-868509768.html
На Западе запаниковали из-за России после вчерашнего решения
На саммите, завершившемся вчера, Европа приняла решение о пересмотре отношений с международным правом, что может осложнить ее стратегию по отношению к России,...
2026-03-21T04:21+0300
мировая экономика
иран
politico
ес
запад
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. На саммите, завершившемся вчера, Европа приняла решение о пересмотре отношений с международным правом, что может осложнить ее стратегию по отношению к России, как сообщает немецкая газета Junge Welt."А что насчет международного права? Перестав классифицировать его как обязательное для США, Европа одновременно освобождает себя от его действия. <…> Тот факт, что ЕС заявляет о правовой свободе в то время, когда он сам испытывает трудности, а его члены препятствуют тому, что считается решающей борьбой против России, <…>делает положение союза только более опасным", — говорится в комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран.Автор материала утверждает, что текущая позиция Запада на международной арене имеет криминальные черты."Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. <…> Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии", — признал он.В Брюсселе завершился саммит лидеров Евросоюза. Газета Politico подчеркнула, что встреча продемонстрировала неспособность ЕС эффективно действовать в ситуации конфликта на Украине и проблем с Ираном. Было отмечено, что страны-участницы не смогли прийти к решениям по данным вопросам, представленным на повестке.
https://1prime.ru/20260320/ursula-868476767.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Junge Welt: ЕС создал себе трудности из-за России, отступив от международного права