Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники придумали новую схему обмана россиян через маркетплейсы - 21.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники придумали новую схему обмана россиян через маркетплейсы
2026-03-21T04:17+0300
2026-03-21T06:10+0300
технологии
бизнес
финансы
мтс
04:17 21.03.2026 (обновлено: 06:10 21.03.2026)
 
Мошенники придумали новую схему обмана россиян через маркетплейсы

РИА Новости: мошенники предлагают понравившийся товар дешевле и крадут деньги

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Аферисты взламывают аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, изучают истории покупок, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене и в итоге крадут деньги, выяснили для РИА Новости в "МТС Защитник".
"Аналитики "МТС Защитник" обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом россиян к узконаправленным товарам. По данным экспертов, злоумышленники отслеживают покупки пользователей на маркетплейсах и специализированных сайтах, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по уникальной цене", - говорится в сообщении.
Так, мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей на маркетплейсах или профильных интернет-площадках: например, продающих медицинское оборудование, специализированные товары для животных или редкие запчасти.
Затем, изучив историю просмотров и покупок, злоумышленник звонит потенциальной жертве и представляется частным продавцом или представителем небольшого магазина, предлагая купить именно тот товар, который пользователь недавно искал, но по цене значительно ниже рыночной. Далее аферист присылает жертве ссылку якобы для предоплаты заказа, что на самом деле оказывается обманом.
Добавляется, что схема представляет особую опасность из-за своего персонализированного характера. Человеку звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно то, что он сам недавно искал. Это позволяет снять барьер недоверия: потенциальная жертва теряет бдительность и думает, что ей повезло найти нужный товар по доступной цене.
Аналитики отмечают, что настоящие продавцы на маркетплейсах или из небольших компаний не рассказывают о выгодных предложениях в разговорах по телефону и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок.
"Любые подобные сделки стоит совершать только внутри проверенных торговых площадок, не переходя на внешние ресурсы. В случае возникновения такой ситуации не передавайте личную информацию, не переходите по подозрительным ссылкам и немедленно прекратите диалог. Перепроверьте информацию о товаре и продавце через официальные ресурсы" - советуют эксперты.
 
