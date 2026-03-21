"Вырвалось наружу". СМИ забили тревогу из-за нового решения Зеленского

Владимир Зеленский перестал сдерживать себя и теперь активно критикует ЕС, пишет Responsible Statecraft. "Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем...

2026-03-21T11:22+0300

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестал сдерживать себя и теперь активно критикует ЕС, пишет Responsible Statecraft. "Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу", — говорится в публикации.Помимо конфликта с Россией Украина борется с коррупцией. Кроме того, у нее серьезные пробелы в области верховенства закона и защиты культурных, языковых и религиозных прав этнических меньшинств, пишет издание. Многие государства ЕС обеспокоены тем, что прием Украины в ЕС по упрощенной процедуре подорвет доверие к блоку и создаст опасный прецедент, пишет издание.Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.

украина, европа, владимир зеленский, киев, ес, кая каллас