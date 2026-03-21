"Вырвалось наружу". СМИ забили тревогу из-за нового решения Зеленского - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260321/zelenskiy-868516481.html
"Вырвалось наружу". СМИ забили тревогу из-за нового решения Зеленского
"Вырвалось наружу". СМИ забили тревогу из-за нового решения Зеленского - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Вырвалось наружу". СМИ забили тревогу из-за нового решения Зеленского
Владимир Зеленский перестал сдерживать себя и теперь активно критикует ЕС, пишет Responsible Statecraft. "Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T11:22+0300
2026-03-21T11:22+0300
украина
европа
владимир зеленский
киев
ес
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестал сдерживать себя и теперь активно критикует ЕС, пишет Responsible Statecraft. "Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу", — говорится в публикации.Помимо конфликта с Россией Украина борется с коррупцией. Кроме того, у нее серьезные пробелы в области верховенства закона и защиты культурных, языковых и религиозных прав этнических меньшинств, пишет издание. Многие государства ЕС обеспокоены тем, что прием Украины в ЕС по упрощенной процедуре подорвет доверие к блоку и создаст опасный прецедент, пишет издание.Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, владимир зеленский, киев, ес, кая каллас
УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Киев, ЕС, Кая Каллас
11:22 21.03.2026
 
"Вырвалось наружу". СМИ забили тревогу из-за нового решения Зеленского

Responsible Statecraft: Зеленский больше не скрывает свое недовольство ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестал сдерживать себя и теперь активно критикует ЕС, пишет Responsible Statecraft.

"Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу", — говорится в публикации.
Помимо конфликта с Россией Украина борется с коррупцией. Кроме того, у нее серьезные пробелы в области верховенства закона и защиты культурных, языковых и религиозных прав этнических меньшинств, пишет издание. Многие государства ЕС обеспокоены тем, что прием Украины в ЕС по упрощенной процедуре подорвет доверие к блоку и создаст опасный прецедент, пишет издание.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
УКРАИНАЕВРОПАВладимир ЗеленскийКиевЕСКая Каллас
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала