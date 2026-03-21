https://1prime.ru/20260321/zelenskiy-868525951.html

"Не может скрыть". На Западе удивились поведению Зеленского

Владимир Зеленский за время конфликта с Россией прошел путь от шоумена до человека в отчаянном положении, пишет Süddeutsche Zeitung. | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T23:29+0300

киев

ближний восток

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский за время конфликта с Россией прошел путь от шоумена до человека в отчаянном положении, пишет Süddeutsche Zeitung."Нарастающая беспомощность европейцев, сокращение поставок вооружений, экзистенциальные финансовые проблемы <…> уничтожили немало надежд. Зеленский <…> в последние месяцы превратился в пляшущего медведя на арене международного сообщества: одни его жалеют, другие мечтают от него избавиться", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что ситуация на фронте для Киева остается крайне тяжелой."Армия истощена, уровень дезертирства высок, готовность идти на фронт — минимальная. Не хватает военнослужащих, не хватает оружия, не хватает снабжения", — отмечает Süddeutsche Zeitung.Дополнительным ударом стал конфликт на Ближнем Востоке, который серьезно повлиял на поставки вооружений."Зеленский больше не в силах скрывать злость, разочарование и отчаяние", — резюмируется в публикации.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его удивляет нежелание Зеленского идти на компромиссы, подчеркнув, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта отметил, что Россия открыта к мирному урегулированию, а ситуация на фронте "позитивная для нас".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260321/zelenskiy-868516481.html

https://1prime.ru/20260321/orban-868525803.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, ближний восток, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин