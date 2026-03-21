"Не может скрыть". На Западе удивились поведению Зеленского
SZ: Зеленский из шоумена превратился в отчаявшегося политика
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский за время конфликта с Россией прошел путь от шоумена до человека в отчаянном положении, пишет Süddeutsche Zeitung.
"Нарастающая беспомощность европейцев, сокращение поставок вооружений, экзистенциальные финансовые проблемы <…> уничтожили немало надежд. Зеленский <…> в последние месяцы превратился в пляшущего медведя на арене международного сообщества: одни его жалеют, другие мечтают от него избавиться", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что ситуация на фронте для Киева остается крайне тяжелой.
"Армия истощена, уровень дезертирства высок, готовность идти на фронт — минимальная. Не хватает военнослужащих, не хватает оружия, не хватает снабжения", — отмечает Süddeutsche Zeitung.
Дополнительным ударом стал конфликт на Ближнем Востоке, который серьезно повлиял на поставки вооружений.
"Зеленский больше не в силах скрывать злость, разочарование и отчаяние", — резюмируется в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его удивляет нежелание Зеленского идти на компромиссы, подчеркнув, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта отметил, что Россия открыта к мирному урегулированию, а ситуация на фронте "позитивная для нас".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>