Что оставят банкроту после продажи ипотечного жилья за долги

2026-03-21T03:03+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Госдума одобрила закон о праве банкрота на остаток средств от продажи ипотечного жилья. Кто и что в этом случае должен получить, рассказал агентству “Прайм” председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов."Сначала из вырученных денег покрываются расходы на сохранность и реализацию предмета ипотеки. Затем 80% выручки, но не более суммы ипотечного требования с процентами и санкциями, уходит залоговому кредитору. По 10% направляется кредиторам первой и второй очереди (при нехватке иного имущества) и самому должнику”, - рассказал он.При этом должнику достанется не более той суммы, которую он фактически внес в виде первоначального взноса и ипотечных платежей. Всё, что останется после полного расчета с кредиторами, тоже передается должнику.При этом суд вправе дополнительно скорректировать эту сумму, если сочтет, что ее хватает на жилое помещение, явно превышающее разумную потребность, либо усмотрит в поведении должника недобросовестность, добавил Сергей Гаврилов.Закон защищает и права несовершеннолетних детей банкрота. Алиментные требования имеют приоритет и удовлетворяются в первой очереди. Раздел имущества по Семейному кодексу позволяет зафиксировать долю бывшего супруга до того, как она попадет в конкурсную массу.Если при покупке использовался материнский капитал, детям должны быть оформлены доли в собственности, и тогда они защищены уже как сособственники, а не просто члены семьи. По закону им должны предоставить не меньшее жилье.Законопроект не расширяет основания для обращения взыскания на жилье и не упрощает процедуру для банка. Он меняет только распределение денег после продажи. По данным Федресурса, число участников банкротных процедур в четвертом квартале 2025 года выросло лишь на 2% год к году, а средняя цена лота осталась на уровне 2023–2024 годов. Ожидать от этой нормы обвала цен или заметного роста предложения на рынке нет оснований, уверен Гаврилов.“Перед нами норма, которая закрывает давно существовавший пробел и впервые дает должнику и его домохозяйству нормативно закрепленную жилищную защиту после продажи единственного ипотечного жилья. Это серьёзное улучшение по сравнению с прежним положением дел”, - заключил он.

финансы, бизнес, банки, госдума, недвижимость