В Японии энергоблок крупнейшей в мире АЭС вновь подключили к сети - 22.03.2026, ПРАЙМ
В Японии энергоблок крупнейшей в мире АЭС вновь подключили к сети
15:37 22.03.2026
 
В Японии энергоблок крупнейшей в мире АЭС вновь подключили к сети

ТОКИО, 22 мар - ПРАЙМ. Шестой энергоблок японской АЭС "Касивадзаки-Карива" подключили к электросети после замены деталей, проведенной из-за сигнала о незначительной неисправности, говорится в сообщении компании-оператора станции TEPCO.
"В связи со случаем, когда сработала сигнализация, указывающая на незначительную утечку заземления со стороны генератора, 21 марта были заменены соответствующие детали. В связи с этим 22 марта в 10.30 был запущен турбинный агрегат, а в 14.00 произведено подключение к сети", - отмечается в заявлении.
В настоящее время на энергоблоке проводятся функциональные испытания и оценка оборудования перед переходом к штатной эксплуатации.
Компания также подчеркнула, что при возникновении неисправностей специалисты будут принимать решения, отдавая приоритет безопасности.
Перезапуск шестого реактора крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" преследуют неудачи. Он неоднократно откладывался и вместо 20 января состоялся только 9 февраля. Затем возникла задержка выработки электричества в тестовом режиме.
