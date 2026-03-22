В Японии энергоблок крупнейшей в мире АЭС вновь подключили к сети

2026-03-22T15:37+0300

ТОКИО, 22 мар - ПРАЙМ. Шестой энергоблок японской АЭС "Касивадзаки-Карива" подключили к электросети после замены деталей, проведенной из-за сигнала о незначительной неисправности, говорится в сообщении компании-оператора станции TEPCO. "В связи со случаем, когда сработала сигнализация, указывающая на незначительную утечку заземления со стороны генератора, 21 марта были заменены соответствующие детали. В связи с этим 22 марта в 10.30 был запущен турбинный агрегат, а в 14.00 произведено подключение к сети", - отмечается в заявлении. В настоящее время на энергоблоке проводятся функциональные испытания и оценка оборудования перед переходом к штатной эксплуатации. Компания также подчеркнула, что при возникновении неисправностей специалисты будут принимать решения, отдавая приоритет безопасности. Перезапуск шестого реактора крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" преследуют неудачи. Он неоднократно откладывался и вместо 20 января состоялся только 9 февраля. Затем возникла задержка выработки электричества в тестовом режиме.

