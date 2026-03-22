Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей

Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей - 22.03.2026, ПРАЙМ

Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей

Аргентина способна обеспечить энергетическую безопасность Европы, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T00:21+0300

2026-03-22T00:21+0300

2026-03-22T01:52+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мар - ПРАЙМ. Аргентина способна обеспечить энергетическую безопасность Европы, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. "Аргентина имеет условия, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы. Мы переживаем золотую лихорадку в плане инвестиций в энергетику", - сказал он на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. По словам Милея, Европа в течение нескольких лет искала энергетическую независимость. "Мы предлагаем нечто лучшее - партнёра, которому можно доверять, с огромными резервами и правительством, которое ценит контракты", - сказал Милей.

европа

аргентина

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, аргентина, будапешт