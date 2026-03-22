https://1prime.ru/20260322/argentina-868526788.html
Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей
Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей - 22.03.2026, ПРАЙМ
Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей
Аргентина способна обеспечить энергетическую безопасность Европы, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T00:21+0300
2026-03-22T00:21+0300
2026-03-22T01:52+0300
энергетика
мировая экономика
европа
аргентина
будапешт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868526788.jpg?1774133540
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мар - ПРАЙМ. Аргентина способна обеспечить энергетическую безопасность Европы, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. "Аргентина имеет условия, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы. Мы переживаем золотую лихорадку в плане инвестиций в энергетику", - сказал он на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. По словам Милея, Европа в течение нескольких лет искала энергетическую независимость. "Мы предлагаем нечто лучшее - партнёра, которому можно доверять, с огромными резервами и правительством, которое ценит контракты", - сказал Милей.
европа
аргентина
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, аргентина, будапешт
Энергетика, Мировая экономика, ЕВРОПА, АРГЕНТИНА, Будапешт
Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей
Милей: Аргентина способна обеспечить энергетическую безопасность Европы
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мар - ПРАЙМ. Аргентина способна обеспечить энергетическую безопасность Европы, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей.
"Аргентина имеет условия, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы. Мы переживаем золотую лихорадку в плане инвестиций в энергетику", - сказал он на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
По словам Милея, Европа в течение нескольких лет искала энергетическую независимость.
"Мы предлагаем нечто лучшее - партнёра, которому можно доверять, с огромными резервами и правительством, которое ценит контракты", - сказал Милей.