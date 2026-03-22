Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей - 22.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Аргентина способна обеспечить энергобезопасность Европы, заявил Милей
00:21 22.03.2026 (обновлено: 01:52 22.03.2026)
 
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мар - ПРАЙМ. Аргентина способна обеспечить энергетическую безопасность Европы, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей.
"Аргентина имеет условия, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы. Мы переживаем золотую лихорадку в плане инвестиций в энергетику", - сказал он на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
По словам Милея, Европа в течение нескольких лет искала энергетическую независимость.
"Мы предлагаем нечто лучшее - партнёра, которому можно доверять, с огромными резервами и правительством, которое ценит контракты", - сказал Милей.
 
