Банк России будет вести реестр операторов-сервисов рассрочки

2026-03-22T03:40+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России с 1 апреля будет вести реестр операторов-сервисов рассрочки, после попадания в который компания получит право предоставлять рассрочку покупателям, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что с 1 апреля в России вступают в силу новые правила оформления рассрочки. "В соответствии с новым законом Банком России будет вестись реестр операторов сервисов рассрочки, только с момента внесения в который компания-оператор будет наделена правом предоставлять рассрочку покупателям. Вводится предельный размер неустойки, который не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности пользователя сервиса", - рассказал Хаминский. При этом в законе есть и ограничения для покупателей, обратил внимание юрист. "Закон поэтапно ограничил максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года четыре месяца. Ну, и нужно иметь в виду, что закон не будет распространяться на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года", - пояснил Хаминский. Как напомнил юрист, до принятия нового закона финансовые посредники не заключали с покупателем договор потребительского кредита и их услуги не попадали под регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств. "Законодатель новым законом в первую очередь хочет предотвратить рост закредитованности населения, а также повысить информированность покупателей о реальной стоимости рассрочки и об ответственности, и санкциях за нарушение сроков оплаты", - заключил Хаминский.

