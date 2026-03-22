https://1prime.ru/20260322/bastrykin-868539768.html

Бастрыкину доложат о нарушениях прав жителей Архангельской области

2026-03-22T19:41+0300

происшествия

общество

россия

архангельская область

рф

александр бастрыкин

ск рф

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/77533/20/775332060_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b8cfb4a2413fc243f2ef32cf44f28e6c.jpg

МУРМАНСК, 22 мар – ПРАЙМ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Архангельской области, заявивших о нарушении их прав компанией-застройщиком, сообщается в канале ведомства на платформе Мах. "В медиапространстве к председателю СК России вновь обратились жители города Архангельска - права людей нарушаются компанией-застройщиком, в результате действий которой разрушаются их дома. Сообщается о продолжающейся деформации жилых домов, вызванной возведением новых объектов строительства в непосредственной близости от них, а также о непринятии ответственными лицами должных мер по защите прав граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Михаилу Нибаракову доложить о ходе расследования уголовного дела, по доводам обращения и о мерах, принимаемых для восстановления прав граждан.

архангельская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

