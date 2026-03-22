Бастрыкину доложат о нарушениях прав жителей Архангельской области
2026-03-22T19:41+0300
МУРМАНСК, 22 мар – ПРАЙМ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Архангельской области, заявивших о нарушении их прав компанией-застройщиком, сообщается в канале ведомства на платформе Мах. "В медиапространстве к председателю СК России вновь обратились жители города Архангельска - права людей нарушаются компанией-застройщиком, в результате действий которой разрушаются их дома. Сообщается о продолжающейся деформации жилых домов, вызванной возведением новых объектов строительства в непосредственной близости от них, а также о непринятии ответственными лицами должных мер по защите прав граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Михаилу Нибаракову доложить о ходе расследования уголовного дела, по доводам обращения и о мерах, принимаемых для восстановления прав граждан.
https://1prime.ru/20260303/bastrykin-867975526.html
Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав жителей Архангельской области застройщиком