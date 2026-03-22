На Байконуре провели первый пуск с восстановленного стартового стола - 22.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260322/baykonur-868534799.html
На Байконуре провели первый пуск с восстановленного стартового стола
2026-03-22T15:16+0300
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 22 мар - ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция пуска. Особенностью старта стало то, что на головном обтекателе ракеты размещен логотип Недели космоса, посвященной 65-летию полета первого человека в космос Юрия Гагарина. Эмблема составлена из цифры 65, схематичного изображения пролета корабля вокруг Земли и знаменитого "Поехали!", произнесенного Гагариным перед стартом. Ракета через 8 минут 49 секунд после старта выведет корабль на низкую околоземную орбиту. "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты и будет еще более 49 часов лететь к Международной космической станции. Стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента запланирована на 16.35 мск 24 марта. Корабль доставит грузы для экипажа и систем станции, а также для проведения научных экспериментов, в том числе аппаратуру изучения солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", которую космонавты потом установят снаружи станции. Кроме того, "Прогресс" везет более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции, рационы с питанием для экипажа МКС. Стартовый стол площадки №31 на Байконуре был поврежден в ходе пуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" 27 ноября. Пуск в воскресенье стал первым стартом с этой площадки, откуда осуществляется российская пилотируемая программа, после ее восстановления. Это был третий пуск российской ракеты, второй пуск с Байконура и второй пуск ракеты семейства "Союз" в этом году. РИА Новости - информационный партнер Недели космоса - 2026.
15:16 22.03.2026
 
На Байконуре провели первый пуск с восстановленного стартового стола

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура

© РИА Новости . Роскосмос | Установка ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Установка ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-33 на стартовый комплекс космодрома Байконур - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Установка ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 22 мар - ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция пуска.
Особенностью старта стало то, что на головном обтекателе ракеты размещен логотип Недели космоса, посвященной 65-летию полета первого человека в космос Юрия Гагарина. Эмблема составлена из цифры 65, схематичного изображения пролета корабля вокруг Земли и знаменитого "Поехали!", произнесенного Гагариным перед стартом.
Ракета через 8 минут 49 секунд после старта выведет корабль на низкую околоземную орбиту. "Прогресс" отделится от третьей ступени ракеты и будет еще более 49 часов лететь к Международной космической станции. Стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента запланирована на 16.35 мск 24 марта.
Корабль доставит грузы для экипажа и систем станции, а также для проведения научных экспериментов, в том числе аппаратуру изучения солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", которую космонавты потом установят снаружи станции.
Кроме того, "Прогресс" везет более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции, рационы с питанием для экипажа МКС.
Стартовый стол площадки №31 на Байконуре был поврежден в ходе пуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" 27 ноября. Пуск в воскресенье стал первым стартом с этой площадки, откуда осуществляется российская пилотируемая программа, после ее восстановления. Это был третий пуск российской ракеты, второй пуск с Байконура и второй пуск ракеты семейства "Союз" в этом году.
РИА Новости - информационный партнер Недели космоса - 2026.
Международная космическая станция
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
18 января, 11:28
 
БайконурМКС
 
 
