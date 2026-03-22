Бензин в США продолжает дорожать на фоне перебоев с поставками

2026-03-22T16:45+0300

НЬЮ-ЙОРК, 22 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина в США продолжает расти на фоне перебоев поставок из-за конфликта США и Израиля с Ираном, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации. Средняя стоимость по состоянию на воскресенье достигла 3,942 доллара за галлон. Еще на прошлой неделе она составляла 3,699 долларов. Выше всего цена на топливо на западном побережье страны. В штате Калифорния средняя цена достигла 5,764 доллара (против 4,617 в прошлом месяце), в столице, Вашингтоне, - 4,057 долларов против 3,104 долларов в прошлом месяце. Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

