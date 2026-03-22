Читатели Дмитриева в соцсетях поделились ожиданиями по ценам на нефть - 22.03.2026, ПРАЙМ
Читатели Дмитриева в соцсетях поделились ожиданиями по ценам на нефть
2026-03-22T17:02+0300
Ормузский пролив, США, ИРАН, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, РФПИ, ЕС
Читатели Дмитриева в соцсети X поделились ожиданиями по ценам на нефть

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Читатели главы РФПИ Кирилла Дмитриева в соцсети X поделились ожиданиями относительно роста цен на нефть в случае, если бы контроль над Ормузским проливом взяли на себя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.
В субботу глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами запустил опрос в соцсети X, в котором задал вопрос, как сильно выросли бы цены на нефть, если бы Ормузским проливом занялись еврочиновницы. Ранее Дмитриев высмеял идею того, что "неутомимые и бесстрашные лидеры ЕС" могли бы справиться с управлением Ормузским проливом, чтобы избежать сильнейшего энергетического кризиса в истории Евросоюза.
По мнению 58,3% проголосовавших, цена за баррель составила бы 1 тысячу долларов, еще 19,5% проголосовали за 500 долларов, а 14% - за 200 долларов. Еще 8,2% проголосовали за ответ "другое". Всего в опросе приняли участие 1230 человек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Дмитриев рассказал о будущей роли России в мире
