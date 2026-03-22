Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист рассказала, как вернуть 7% из НДФЛ родителям с детьми - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260322/ekonomist-868528711.html
Экономист рассказала, как вернуть 7% из НДФЛ родителям с детьми
2026-03-22T05:16+0300
2026-03-22T05:16+0300
экономика
общество
рф
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868528711.jpg?1774145815
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ: с 1 июня до 1 октября нужно лично подать заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через Единый портал госуслуг, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. "Возвращается 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Выплата не предоставляется автоматически, за ней нужно обратиться с заявлением о ее назначении с 1 июня до 1 октября 2026 года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через Единый портал госуслуг", - отмечает Голубцова. Получить обратно часть уплаченного НДФЛ могут те родители, у которых два и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход на семью меньше, чем полтора региональных прожиточных минимума. Дети могут быть и старше (до 23 лет), если учатся очно, пояснила экономист. Так, условием для возврата 7% из НДФЛ является российское гражданство детей и родителей, а также налоговое резидентство РФ. "Российскими налоговыми резидентами становятся физические лица в случае нахождения на территории страны не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев", - пояснила экономист. Для получения выплаты необходимо также отсутствие задолженности по алиментам, добавила Голубцова. При этом экономист отметила, что эта мера поддержки применяется дополнительно к другим фискальным инструментам, снижающим налоговую нагрузку на семьи, в которых есть дети. "Например, стандартные вычеты на детей, а также социальные вычеты по НДФЛ на обучение и лечение ребенка. Сумма кешбэка напрямую зависит от размера полученного дохода", - сказала Голубцова.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:16 22.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала